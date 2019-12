Bereits zum achten Mal wurden am vergangenen Freitag die erfolgreichen Sportler der Gemeinde im Haager Theaterkeller vor den Vorhang geholt. Für Sportstadträtin Margit Gugler, die die Sportlerehrung in dieser Form damals initiierte, war es gleichzeitig auch die letzte Veranstaltung, denn sie wird bei der Gemeinderatswahl im Jänner nicht mehr kandidieren.

„Ich habe nie geglaubt, dass wir jedes Jahr Staatsmeister haben werden, aber ich habe mich getäuscht. Es ist nicht dabei geblieben. Wir hatten sogar Europameister und Weltmeister“, zog Gugler voll Stolz Bilanz. Und diese Bilanz kann sich sehen lassen, denn in den letzten acht Jahren eroberten die Haager Sportler insgesamt 115 Staats- und österreichische Meistertitel, neun EM-Titel und fünf WM-Titel. Und im nächsten Jahr wird Haag durch Jessica Pilz sogar bei den Olympischen Spielen in Tokio vertreten sein. „Das ist eine unglaubliche Geschichte“, strahlte Gugler.

„Gottseidank gibt es die Sportlerehrung erst seit acht Jahren, sonst wären wir schon pleite.“Bürgermeister Lukas Michlmayr zu Wurfscheibenschützen Leopold Kammerberger, der für seinen 56. Staatsmeistertitel geehrt wurde

Jessica Pilz, die bei allen bisherigen Sportlerehrungen für ihre herausragenden Erfolge ausgezeichnet wurde, wurde heuer noch eine ganz besondere Ehre zuteil. Eine von Franz Illich-Edlinger geschaffene Skulptur ziert seit der Vorwoche die Stadteinfahrt Richtung Kletterturm.

privat Jessica Pilz vor der von Franz Illich-Edlinger geschaffenen Skulptur, die in der Vorwoche bei der Stadteinfahrt aufgestellt wurde.

Obwohl das Kunstwerk erst am Tag vor der Ehrung aufgestellt wurde, war die Überraschung für das sportliche Aushängeschild der Gemeinde nicht ganz so groß wie erhofft. Ihr ehemaliger Trainer in Innsbruck hatte ihr bereits vorab ein Foto der Skulptur geschickt. „Keine Ahnung, wo er das her gehabt hat“, wunderte sich die 23-Jährige.

Neben der erfolgreichen Kletterin ist Wurftaubenschütze Leo pold Kammerberger ebenfalls schon Stammgast bei der Sportlerehrung. Er wurde heuer für seinen insgesamt 56. Staatsmeistertitel ausgezeichnet. „Gottseidank gibt es die Sportlerehrung erst seit acht Jahren, sonst wären wir schon pleite“, kommentierte Bürgermeister Lukas Michlmayr seine erfolgreiche Karriere.

Kletterin Eva Hammelmüller, Schwimmer Alexander Trampitsch und Pflüger Leopold Aichberger standen heuer ebenfalls erneut im Rampenlicht. Neu bei der Sportlerehrung mit dabei waren zwei junge Damen. Leichtathletin Lisa Gruber kürte sich im Stabhochsprung zur österreichischen Meisterin in der U16 und U18. Fußballerin Anna Holl durfte mit dem SKN St. Pölten über den österreichischen Meistertitel jubeln.