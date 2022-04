Ennsdorf: Diskussionen über die Grenzen hinaus

Werbung

Die Kleinregion Mostviertel Ursprung (Behamberg, Ennsdorf, Ernsthofen, Haidershofen, St. Pantaleon-Erla, St. Valentin, Stadt Haag und Strengberg) lädt jährlich die oberösterreichischen Nachbargemeinden (Dietach, Enns, Kronstorf, Mauthausen, Mitterkirchen, Naarn, St. Ulrich und Steyr) zu einem gemeinsamen Vernetzungstreffen. Unterstützt wird die Kleinregion dabei von einer Mitarbeiterin der NÖ.Regional.GmbH.

Bernhard Zima, geschäftsführender Obmann des Vereins Jugend- und Lebenswelt, referierte über seine Arbeit in unterschiedlichen Regionen Niederösterreichs. Bei der mobilen Jugendarbeit wird Kontakt zu Jugendlichen in öffentlichen Räumen aufgenommen. Bernhard Zima betonte, dass es wichtig sei, ihnen Mut zum Leben zu machen und man die Jugendlichen unterstütze, Perspektiven für ihre Zukunft zu entwickeln. Aufmerksames Zuhören, respektvoller Umgang auf Augenhöhe, Hilfestellung bei der Umsetzung von Festen oder Projekten sind Teilaufgaben dieser Arbeit. Die Wichtigkeit von Streetwork war in der Runde unumstritten. Der langjährige Wunsch jedoch, dies grenzübergreifend anzubieten, stößt auf Hindernisse. Denn die Abwicklung und Finanzierung von mobiler Jugendarbeit ist in den Bundesländern sehr unterschiedlich geregelt. Die Gemeinden werden sich weiterhin bemühen, eine Lösung zu finden, die dies möglich macht.

Vorstellung der „Regionalen Leitplanung“ erfolgte

In einem zweiten Referat berichtete Johannes Haselsteiner von der Abteilung Raumordnung des Landes Niederösterreich über die laufende „Regionale Leitplanung“, die flächendeckend in ganz Niederösterreich ausgerollt wurde. Dabei wird intensiv mit Vertretern der Gemeinden und Regionen und des Landes eine zukunftsfähige Strategie zur Siedlungs- und Standortentwicklung erarbeitet, um den vorhandenen Boden sinnvoll zu nutzen. Ziel ist eine Abstimmung und Festlegung von relevanten Inhalten in der Raumordnung wie Siedlungsentwicklung, Daseinsvorsorge, Betriebsentwicklung sowie Grün- und Freiräume.

Die oberösterreichische Power Region (Gemeinden Asten, Enns, St. Florian, Hargelsberg, Wolfern, Kronstorf, Steyr und Dietach) arbeitet auch an einer gemeinsamen Raumentwicklung dieser acht Gemeinden. Interkommunale Betriebsstandorte werden ebenso definiert, wie Qualitätsräume für Natur und Landschaft sowie landwirtschaftliche Zonen. In Oberösterreich geht diese Initiative allerdings von den Gemeinden aus, wobei der Austausch mit dem Land gegeben ist.

Bevor der Planungsprozess in eine Verordnung gegossen wird, besteht der Wunsch, sich intensiver mit den oberösterreichischen Nachbarn auszutauschen und Pläne auch abzustimmen. Insbesondere der Verkehr ist ein wichtiges Thema, das weitere grenzübergreifende Abstimmungen erfordert.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.