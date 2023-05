Wiener Trikefahrer stehen auf Sibirische Tiger aus dem Tierpark Haag

Bei einem Service-Termin voriges Jahr im Juli verbrachte Kurt Kolenc die Wartezeit diesmal nicht in der Werkstätte, sondern besuchte erstmals den Tierpark. Kolenc schlenderte durch die Parkanlage und entdeckte seine Lieblingstiere, die Tiger. Diese beiden Sibirischen Tiger „Maxim und Boris“ gefielen ihm ganz besonders. Als er den Tierpark wieder verlassen wollte, fuhr ein Tierpark-Bus mit vielen Tieraufnahmen und einem Tiger-Airbrush an ihm vorbei. Der Wiener bat den Fahrer, kurz anzuhalten, um ein Foto des Tigers machen zu können. Obwohl er bereits unzählige Tigerfotos gesammelt hat, war noch keines darunter, das seinen Vorstellungen zur Verwirklichung einer besonderen Idee entsprach. Diese Tigerbilder auf dem Bus hatten es in sich. Genau diese Fotos wollte er auch auf seinem Trike als Airbrush-Motiv verwirklicht sehen.

Mitarbeiter bekommen Airbrush-Kunstwerk präsentiert

„Ich kontaktierte mit meinen geschossenen Bildern den Tierpark Stadt Haag und war völlig perplex, dass ich nach zwei Wochen schon eine überaus positive Reaktion erhalten hatte. Ich war total glücklich, dass ich vom Tierpark sogar diese Originalbilder und auch weitere Bilder der Haager Tiger zur Verfügung gestellt bekam, um diese auf meinem Trike verwirklichen zu dürfen“, schwärmt Kurt Kolenc über die großartige Unterstützung der Tierpark-Mitarbeiter. Je ein Bild der beiden Tiger „Boris und Maxim“ wählte er aus. Im Winter gelang es einem Wiener Airbrush-Unternehmen, diese Tiger auf dem Trike zu verwirklichen. Als der nächste Trike-Überprüfungstermin wieder fällig war, fuhren Kurt Kolenc und seine Gattin Roswitha mit Fahrzeugen nach Haag und statteten natürlich auch dem Tierpark einen Besuch ab, um den Tierpark-Mitarbeitern ihr Trike mit den Tigerbildern zu präsentieren.

