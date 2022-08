Zugabe für Zirkus-Show am Haager Hauptplatz

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Am vergangenen Donnerstag trat die international bekannte Zirkus-Gruppe "Cirque Barcode" mit ihrer Street-Show „See you down the road" vor der Vorstellung des Haager Theatersommers am Hauptplatz auf. Und die Truppe begeisterte mit Jonglage, Partnerakrobatik und am russischen Barren.

"Die Zuschauer waren total begeistert. Aufgrund dieses großen Erfolges wird die Truppe am Freitag und Samstag kurzfristig nochmals auftreten", erklärt Theatersommer-Geschäftsführer Gerhard Stubauer. Beginn der halbstündigen Show ist jeweils um 19.30 Uhr.

An diesen beiden Tagen stehen auch die letzten Vorstellungen der Shakespeare-Komödie "Wie es euch gefällt" am Programm. Für Kurzentschlossene gibt es noch Karten.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.