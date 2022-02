Besondere Valentinstagsprodukte in St. Valentin

Seit fast zwei Jahren heißt es Maske tragen und physischen Abstand zu anderen Menschen halten. Die Corona-Pandemie hat die Gesellschaft verändert und es scheint mehr denn je wichtig zu sein, zusammenzuhalten, zuzuhören sowie Freundlichkeit und Liebe zu verbreiten. Der Valentinstag am 14. Februar eignet sich daher als Tag der Liebe besonders gut, um seinen Mitmenschen „Danke, dass es dich gibt“ zu sagen.

In St. Valentin hat es Tradition, dass der Namenstag der Stadt mit mehreren Aktionen gefeiert wird. Eine ist das jährliche Produkt aus der Region, das am Valentinstag auf den Markt gebracht wird. Die heurigen Valentinstagsprodukte tragen die klingenden Namen „Sugo Amore“ und „Kräuter Amore“. Produziert wurden diese Produkte von der jungen St. Valentinerin Julia Kammerhuber, die in Endholz die Firma gold&melisse betreibt und mit sehr viel Liebe, Geduld und Ausdauer Kräuter, Blumen und Gemüse anpflanzt und biozertifizierte Kräutermischungen, Sugo und Tee produziert. „Das Sugo Amore ist ein veganes Sugo auf Basis von sonnengereiften, heimischen Tomaten und passt je nach Geschmack zu vielen verschiedenen Sachen. Die Kräuter Amore sind bio und eine gelungene Mischung aus Oregano, Petersilie, getrockneten Tomaten, Liebstöckel, Thymian, Olivenkraut, Kornblumen und Goldmelisse“, erklärt Citymanagerin Doris Haider.

Zweiter großer Schwerpunkt ist das Valentinstagsmenü. Auch heuer werden zum und rund um den Valentinstag insgesamt sechs Menüs in sechs Valentiner Gastronomiebetrieben angeboten. „Das Menü kostet in allen Restaurants 29 Euro und eine Valentins-überraschung ist garantiert“, weiß Haider. Wer das Menü lieber zu Hause genießen möchte, kann sich die Speisen auch direkt bei den Betrieben abholen. Um unnötigen Müll zu vermeiden, wird ersucht, das eigene Geschirr mitzubringen.

Große Spannung herrscht unter den St. Valentiner Feinschmeckern vor dem großen Auftritt von Hubert Wallner. Auf Wunsch seiner Mutter Stefanie Wallner kocht der österreichische Koch des Jahres 2020 am Sonntag, 13. Februar, von 10 bis 14 Uhr im Restaurant Wallner „Zum grünen Baum“ ein sicher traumhaft schmeckendes Menü.

