Bezirk Amstetten: Ateliers öffneten Türen

Der St. Valentiner Fritz Ebmer entführte die Besucher in eine Welt der Farben und Formen des Gegenständlichen und Abstrakten. Der Haager Günther Schafellner in seinem Atelier. Derzeit beschäftigt sich der Künstler intensiv mit Porträts. Elisabeth Rosenberger lebt in Öhling, ist Mitglied der KIAM, die mit der Ausstellung „nass“ beim Tag der offenen Ateliers dabei ist.

