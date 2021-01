Schwere Vorwürfe gegen Bürgermeister Lukas Michlmayr (ÖVP) enthielt ein anonymer Brief, der in der Vorwoche in die NÖN-Redaktion flatterte. Still und heimlich werde versucht, in Haag eine Großheizanlage zu errichten, war da zu lesen.

Das Projekt sei so geheim, dass die Anrainer völlig im Unklaren gehalten werden, weil ja Gegner entstehen könnten, und zudem nicht einmal alle Mandatare der ÖVP darüber informiert wurden, kritisierte der anonyme Briefschreiber.

Vorwürfe, gegen die sich der Stadtchef nun wehrt. „Ich lasse das nicht auf mir sitzen, dass ich über alle drüberfahre“, weist er die Anschuldigungen zurück.

In Gemeinderatssitzung 2018 einstimmig beschlossen

Dass eine Haager Fernwärmegesellschaft gegründet werden soll und gemeindeeigene Liegenschaften wie die Neue Mittelschule und Sonderschule, das Bezirksgericht, die HLW sowie Volksschule, Kindergarten und Musikschule angeschlossen werden, wurde nämlich bereits in der Gemeinderatssitzung am 13. Dezember 2018 einstimmig beschlossen.

Dem Beschluss war eine Besichtigung der Fernwärme Seitenstetten, bei der Gemeinderäte aller Fraktionen anwesend waren, vorausgegangen. Zwei Jahre lang wurde in der Folge seitens des Betreibers, der Fernwärme Haag GmbH rund um Paul Latschenberger und Christian Marquart, geplant und nach einem geeigneten Standort gesucht.

RSB-Briefe und Infoveranstaltung

Am 22. Oktober 2020 wurde dann das Grundstück unterhalb des Seniorenzentrums, wo auch das gemeinsame Sicherheitszentrum für Feuerwehr und Rotes Kreuz errichtet wird, zur Widmung eingereicht und am Gemeindeamt angeschlagen. Am selben Tag wurden die Nachbarn postalisch mittels RSB-Brief über den Widmungsbeginn informiert.

„Ende Oktober hat dann der Betreiber alle Nachbarn besucht, um das Projekt vorzustellen. Anfang November habe ich persönlich die Anrainer bezüglich Heizwerk und Sicherheitszentrum angerufen. Die Antworten, die ich bekommen habe, waren neutral und nicht dagegen“, erinnert sich Michlmayr.

„Von einem Geheimprojekt kann da wohl keine Rede sein.“Lukas Michlmayr

Am 7. Dezember, also zwei Tage vor Ende der Frist, trafen am Gemeindeamt dann doch Einwände der Nachbarn bezüglich der Umwidmung ein. Der Bürgermeister nahm dann bei der Gemeinderatssitzung am 10. Dezember den Punkt der Flächenwidmung für das Heizwerk von der Tagesordnung.

Eine Woche später erfolgte dann auch noch eine Projektpräsentation der Betreiber für Anrainer und Gemeinderäte in der Mostviertelhalle. „Von einem Geheimprojekt kann da wohl keine Rede sein“, sagt Michlmayr.

Dass es Gespräche gab, bestätigen auch Isabella, Manfred und Stefan Gabriel. Sie gründeten im Jänner die „Bürgerinitiative für eine saubere & zukunftsorientierte Wärmeerzeugung in Haag“, um sich mithilfe einer Unterschriftenaktion bei den Betreibern und der Stadtgemeinde Gehör zu verschaffen. Am vergangenen Donnerstag übergaben sie dem Bürgermeister ihre Forderungen und hatten bis zu diesem Zeitpunkt innerhalb einer Woche 461 Unterschriften gesammelt.

„Für uns sowie für den Großteil der umliegenden Bewohner ist das geplante Heizwerk undenkbar. Die vorgezeigte Studie der Betreiber zeigt eine Erhöhung der Emissionen und damit eine Einschränkung unserer Lebensqualität. Heizen mit einer Verbrennung sehen wir (im Vergleich mit einer Wärmepumpe) als nicht zukunftsträchtig an, da dadurch immer Schadstoffe für die Umwelt entstehen. Auch ist ein Standort äußerst ungünstig, wenn die Anlage tiefer als die benachbarten Gebäude liegt“, erklären die Gabriels.

Sicherheitszentrum wird ohne Synergien teurer

Konkret fordert die Bürgerinitiative von der Gemeinde neben dem sofortigen Stopp der Umwidmung des Grundstücks, was ja ohnehin bereits passiert ist, ein Umweltgutachten seitens des Betreibers, eine objektive Suche nach dem besten umwelttechnischen Standort des Heizwerkes und eine Abwägung, ob eine Strategie zur Wärmeerzeugung mittels Biomasse überhaupt zukunftsträchtig ist.

Für Betreiber Christian Marquart, der auch ÖVP-Stadtrat ist, führt an der Fernwärme jedoch kein Weg vorbei. „Mit einer Wärmepumpe stehen wir bei den älteren Gebäuden an. Damit kann man nicht die notwendige Wärme erzeugen“, stellt er klar. Außerdem seien ja „bei der Projektierung bereits alle Alternativen eingeflossen“.

Zu einer weiteren Standortsuche sei man bereit. Marquart gibt aber zu bedenken, dass bei einem anderen Standort Synergien wegfallen würden: „Bei einem Heizwerk braucht man eine asphaltierte Rangierfläche für die Anlieferung. Die nutzen wir gleichzeitig als Parkplatz für Feuerwehr und Rotes Kreuz und sparen so Kosten beim Blaulichtzentrum.“

In die gleiche Kerbe schlägt auch Lukas Michlmayr. „Wenn wir uns für einen anderen Standort entscheiden, muss man wissen, dass das Projekt Sicherheitszentrum sicher um einen höheren sechsstelligen Betrag teurer wird.“

Zu Wort gemeldet hat sich in der Causa auch die „Liste für Haag“, die mit Familie Gabriel einige Gespräche führte. „Wir halten von dem Projekt bisher sehr wenig. Die Lebensqualität der Anrainer wird durch die entstehenden Emissionen verschlechtert. Zusätzlich sehen wir eine Verbrennung als Wärmegewinnung im Sinne des Klimawandels als keine langfristige Lösung an. Eine emissionsfreie Wärme- beziehungsweise Energieerzeugung muss das langfristige Ziel der Gemeinde sein“, betont Thomas Stockinger stellvertretend für seine Fraktion.

Dem Grundsatzbeschluss zur Fernwärmeversorgung im Jahr 2018 hat die Bürgerliste damals aber zugestimmt. Außerdem beschloss der Infrastrukturausschuss in der Sitzung am 24. November 2020 einstimmig, die Flächenwidmungspunkte – auch der Standort für das Heizwerk wurde besprochen – dem Gemeinderat zum Beschluss vorzulegen. Ausschussvorsitzender ist mit Martin Huber ein Mandatar der „Liste für Haag“.