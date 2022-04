St. Valentin schickt Botschaft an Russland

Werbung

Unter dem Motto „Love and peace“ schickte St. Valentin zum Valentinstag eine Botschaft der Solidarität, des Friedens und der Liebe an die Welt. Die eigens gestaltete Karte ging an alle Botschaften und Honorarkonsulate und an zufällige Adressen in fast jedem Land. Insgesamt wurden 450 Karten verschickt.

Nur zehn Tage nach dem Valentinstag startete der Krieg in der Ukraine und die Botschaft „Love and Peace“ bekam eine ganz andere Bedeutung. Ein Grund für Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr, die Valentinstagsaktion wieder aufzugreifen. „Ich habe per E-Mail eine Love and Peace-Botschaft an rund 80 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Russland geschickt. Nicht jedes E-Mail ist angekommen, aber ich nutze mein Amt für eine Friedensbotschaft“, erklärt sie und ergänzt: „Ich verurteile Krieg aus tiefstem Herzen. Wir werden diesen Slogan „Love and Peace“ weiterhin an die ganze Welt schicken. Unsere Gedanken sind bei den vom Krieg betroffenen Opfern.“

