Bei perfekten Wetterverhältnissen wurden in vier Tagen rund 5.000 Höhenmeter bei Bike- und Wandertouren zurückgelegt. Zahlreiche bewirtschaftete Almen in herrlichen Aussichtslagen luden zur gemütlichen Einkehr ein, was die Reise nicht nur zu einem sportlichen, sondern auch zu einem gesellschaftlichen Ereignis werden ließ. Die Aktivtage waren ein voller Erfolg und sollen nächstes Jahr auf jeden Fall wiederholt werden.