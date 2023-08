Ennsdorf sucht erneut einen Kassenarzt

Die Situation, keinen Kassenarzt in der Gemeinde zu haben, kennt man in Ennsdorf sehr gut. Bereits von Mitte 2019 an war die Kassenstelle ein Jahr lang unbesetzt. Um den Ennsdorfern trotzdem einen Allgemeinmediziner bieten zu können, setzte sich Bürgermeister Daniel Lachmayr damals dafür ein, dass Akbar Rezwan, der bis zu seiner Pensionierung im September 2016 als Allgemeinmediziner in Ennsdorf ordinierte, den Ordinationsbetrieb interimsmäßig wieder übernehmen dürfe. Weil dies aus Altersgründen nicht erlaubt war, eröffnete Rezwan dann eine Wahlarzt-Praxis.

Nun liegt es wieder an dem ehemaligen Gemeindearzt, die medizinische Versorgung in Ennsdorf aufrechtzuerhalten, denn die Kassenstelle ist seit 15. August wieder neu ausgeschrieben. Ärztin Martina Huber, die die Kassenstelle drei Jahre lang innehatte, ist nämlich nach Linz zurückgekehrt. „Das war schon überraschend für uns, aber Frau Doktor Huber hatte ja zwei Kassenstellen: eine in Ennsdorf und eine in Linz. Sie hätte die Mindestöffnungszeit für einen Kassenvertrag von 20 Stunden in Ennsdorf nicht mehr durchführen können. Deshalb hat sie gekündigt“, erklärt der Ennsdorfer Ortschef.

Gemeinde verlangt im ersten Jahr keine Miete für die Ordinationsräumlichkeiten

Lachmayr ist jedoch optimistisch, schnell einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Huber zu finden. „Ennsdorf hat den Vorteil, eine wachsende Gemeinde zu sein. Ennsdorf ist gut erreichbar und es sind Krankenhäuser in der Nähe“, begründet Lachmayr seinen Optimismus. Außerdem könne man dem neuen Arzt oder der neuen Ärztin moderne und großzügige Räumlichkeiten anbieten. Schließlich investierte die Gemeinde 510.000 Euro in die Errichtung der 2020 eröffneten neuen Arztpraxis am ehemaligen Bauhofstandort in der Wiener Straße.

Um dem neuen Kassenarzt Ennsdorf zusätzlich schmackhaft zu machen, gibt es auch ein Zuckerl seitens der Gemeinde. „Wir werden im ersten Jahr keine Miete verlangen. Das haben wir bei Frau Doktor Huber so gemacht und das werden wir auch bei ihrem Nachfolger machen“, stellt Bürgermeister Lachmayr klar.