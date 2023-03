Sonderrufzeichen zum Jubiläum

Seit seinem 16. Lebensjahr beschäftigt sich Wolfgang Moser mit Kurzwellen-Amateurfunk, über das „Basteln“ von Radioempfangsgeräten schon als Vierzehnjähriger ist er durch einen Freund zu diesem Hobby gekommen, das ihn sein Leben lang begleiten sollte. Freilich musste er damals auch eine Prüfung bei der Fernmeldebehörde in Wien ablegen, die auch das Morsen beinhaltete, was ihm nach intensivem Selbststudium die entsprechende Lizenz bescherte. Damit wurde ihm das Rufzeichen OE3WMW zuerkannt, womit seine Funk-Identität festgelegt ist. „Weltweites Telefonieren war damals unerschwinglich, über Funk jedoch war Kommunikation auch in ferne Länder möglich“, erklärt der passionierte Amateurfunker. Eine gelungene Kontaktaufnahme wird mit einer QSL-Karte bestätigt, von denen Wolfgang Moser schon mehrere tausend – geordnet nach Nationen – besitzt, schließlich hat er ja schon beinahe mit allen Ländern der Welt Funkkontakt gepflegt. „Mir fehlen eigentlich nur ein paar wenige Staaten wie Samoa, Brunei oder Tuvalu und etwa 30 Inseln, wo mitunter mobile Funkstationen aufgebaut werden, die man dann nur zu ganz bestimmten Zeiten kontaktieren kann“, weiß der ehemalige Gemeindearzt zu berichten. Es gibt aber auch Wettbewerbe, wobei es zum Beispiel gilt, binnen 48 Stunden möglichst viele Kontakte weltweit aufzunehmen oder möglichst viele Funker mit tragbaren Funkstationen auf Berggipfeln zu erreichen. Entscheidend für gelingende Verbindungen sind stets leistungsstarke Antennen, die am besten auch noch drehbar sein sollten.

Diese QSL-Karte bestätigt den Kontakt nach Wolfsbach im Jubiläumsjahr. Foto: NÖN, Penz

Anlässlich des Jubiläumsjahres „1200 Jahre Wolfsbach“ aber hat sich Wolfgang Moser nun um die Zuerkennung eines Sonderrufzeichens bemüht, das da lautet: OE1200W. „Ein derartiges Rufzeichen weckt Neugier, und hiermit feiert so mancher Funker irgendwo auf der weiten Welt unser Jubiläum gleichsam mit, nachdem ihm von mir die Funkbestätigungskarte zugeschickt worden ist“, zeigt sich Moser erfreut. Verwenden darf er dieses Rufzeichen allerdings nur von Februar bis April sowie Oktober bis Dezember 2023. Und noch ein Kuriosum: Wolfgang Moser gelang es einst sogar, einen Kontakt nach Nordkorea zu einem damals noch in der amerikanischen Botschaft tätigen Amateurfunker herzustellen, was längst unmöglich wäre.

