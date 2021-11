American-Diner feiert Gleichenfeier in St.Valentin

Investor und Mehrfachunternehmer Stefan Antal ist der Vollendung seines Bauvorhabens in Rems einen Schritt näher gerückt. Im Frühjahr des nächsten Jahres wird das Restaurant in American-Diner-Style mit Motel seiner Bestimmung übergeben, in der Vorwoche feierte man die Gleichenfeier. Eine moderne Tankstelle hat schon geöffnet und erfreut sich bereits großer Beliebtheit.

Stefan Antal und Baupolier Eddi Czerner hielten bei der Gleichenfeier eine lyrische Ansprache, in der es unter anderem hieß: „Wir bauten dieses Haus sehr gerne als Ort für Wohnlichkeit und Wärme. Die Gäste – gleich ob groß, ob klein, die mögen hier zufrieden sein“. Außerdem erklärte der Bauherr, dass von der Idee bis zur Baubewilligung vier Jahre vergangen seien und die Bau mehrkosten daher in eine enorme Höhe geschlittert seien. Mit Architektin Monika Sallinger, der Baufirma Josef Ertl und Innenarchitekt Manfred Pötscher hat Stefan Antal jedenfalls kompetente Ansprechpartner zur Verwirklichung seiner Ideen gefunden.