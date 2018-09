Für Kopfschütteln und Ärger bei den anderen Fraktionen sorgte im Gemeinderat FP-Verkehrsstadträtin Brigitte Kashofer: Anstatt den Tagesordnungspunkt über den Ankauf von drei Schnuppertickets für den Citybus mit Kosten von 1.095 Euro zur Abstimmung zu bringen, wollte sie diesen in den Ausschuss zurückverweisen. Begründung: „Es sind noch die Finanzierung und auch die organisatorische Abwicklung zu klären.“

„Ich bin langsam sprachlos. Da bringt man ein Projekt ein, weil man den Bürgern die Möglichkeit bieten will, neue Mobilitätsformen für sich zu entdecken, und nun soll es vertagt werden?"

VP-Gemeinderat Markus Brandstetter war der Unmut über diese Vorgangsweise anzusehen. „Ich bin langsam sprachlos. Da bringt man ein Projekt ein, weil man den Bürgern die Möglichkeit bieten will, neue Mobilitätsformen für sich zu entdecken, und nun soll es vertagt werden? Ein Schnupperticket ist doch nichts Exotisches. Das gibt es in vielen Gemeinden.“ Für SP-Verkehrssprecher Bernhard Wagner offenbarte sich einmal mehr „die bestürzende Inkompetenz“ der Vorsitzenden. „Es wurde im Verkehrsausschuss alles klar ausdiskutiert. Ich weiß nicht, wie das gehen kann, dass man es bis zum Gemeinderat nicht zusammenbringt eine Kostenstelle für das Schnupperticket zu suchen.“

Licht in diese Angelegenheit brachte SP-Bürgermeisterin Ursula Puchebner. „Der Tagesordnungspunkt lag seit der Stadtratssitzung in der Vorwoche bis heute um 14.30 Uhr unberührt am Stadtamt. Es wäre im Verantwortungsbereich von Stadträtin Kashofer gelegen, mit der Finanzdirektion in Kontakt zu treten und eine geeignete Bedeckung für diese 1.095 Euro zu finden.“ Das habe sie aber nicht getan.

VP-Mandatar Markus Brandstetter war schwer verärgert. | Kovacs

Kashofer rechtfertige sich damit, „dass ja auch die organisatorische Abwicklung des Schnuppertickets noch ungeklärt ist.“

Auf Antrag von SP-Vizebürgermeister Michael Wiesner gab es eine zehnminütige Sitzungsunterbrechung. Danach war klar, welcher Kostenstelle die 1.095 Euro zugeordnet werden. Der Aufwand war also überschaubar.

Letztlich stimmte der Gemeinderat – auch Kashofer – dem Ankauf der drei Tickets für den Citybus zu. Es wird je eines in den beiden Ortsvorstehungen und im Rathaus aufliegen. Bürger können es für drei Tage kostenlos ausleihen, um den Citybus zu testen. Für die organisatorische Abwicklung sind die Stadtwerke zuständig.

Nicht ganz zufrieden ist die ÖVP. Sie hatte einen Zusatzantrag gestellt, auch jeweils ein Bahnticket nach Wien und Linz anzukaufen. „Denn es macht Sinn, den Menschen auch zu zeigen, dass sie mit Citybus bequem zum Bahnhof und von dort mit dem Zug bequem und rasch nach Wien oder Linz kommen.“ Bei den anderen Fraktionen fand dieser Vorschlag aber kein Gehör.