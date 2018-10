Voraussichtlich noch diese Woche wird das Innenministerium mit dem Abtransport der Container beginnen, die in Waldheim und Mauer als Notunterkünfte für Flüchtlinge dienten. Geplant ist, alle Container aus NÖ und OÖ auf einem Sammelplatz in der Steiermark zu lagern – sollte man sie in naher Zukunft doch noch einmal benötigen. Verkauft werden sie nicht, eine Vermietung ist allerdings möglich. Fast genau drei Jahre nach ihrer Aufstellung im Oktober 2015 werden die Containerdörfer also wieder verschwinden. Die Aufregung war damals in Mauer groß, in einer Bürgerversammlung äußerten sich Eltern sogar besorgt über die Sicherheit ihrer Kinder am Schulweg. Es gab aber auch jene, die helfen wollten und ehrenamtlich anpackten.

Ortsvorsteher Anton Ebner hatte schwere Zeiten zu bewältigen. „Dass die Container nun zum Ende meiner Amtszeit abgebaut werden, ist für mich ein schönes Zeichen.“

Für Bürgermeisterin Ursula Puchebner „geht für Amstetten ein besonderes Kapitel zu Ende, das uns in vielen Bereichen stark gefordert hat. Zum einen haben die Fremden, die aus den Kriegsgebieten gekommen sind, viele Ängste bei Bürgern ausgelöst, zum anderen kam es zu einer großen Welle von Hilfsbereitschaft.“ Viele Flüchtlinge seien in größere Städte weitergezogen. Jene, die geblieben sind, dürfe man nicht sich selbst überlassen. „Wir müssen weiterhin alles daran setzen, dass sie sich in unsere Gesellschaft eingliedern können.“

Bürgermeisterin Ursula Puchebner (SP) hat kein Verständnis für Beschimpfungen. | SPÖ

Mit dem Abbau der Containerdörfer bewahrheite sich, so Puchebner, das Versprechen, dass diese nur befristet errichtet wurden. „Auch das hat ja ein Teil der Bevölkerung immer wieder angezweifelt und sogar Ausbaupläne vermutet.“ Für die Stadtchefin hat Amstetten ein starkes Zeichen der Menschlichkeit gesetzt. „Ich bedanke mich bei all jenen, die sich in den Dienst der Sache gestellt und ehrenamtlich mitgeholfen haben.“

Weit weniger positiv fällt das Resümee von VP-Vizebürgermeister Dieter Funke aus. „Durch die Entscheidung zwei Containerdörfer in einem Ortsteil zu errichten, die man in der Stadtgemeinde teilweise mitgetragen hat, wurden die Stimmung und das Miteinander in Mauer nachhaltig geschädigt. Man hat die Mauringer für etwas mithaften lassen, woran sie nicht schuld waren. Es ist gut, dass der Schandfleck bald weg ist. Die Nachwehen werden wir in Mauer noch länger spüren.“

„Die Nachwehen der Containerdörfer werden in Mauer noch länger zu spüren sein. | NÖN

ÖVP-Ortsparteiobmann Manuel Scherscher ist ebenfalls froh über den Abbau der Container, die bei Teilen der Bevölkerung im Ortsteil doch für massiven Unmut gesorgt hätten. „Größere Probleme hat es aber zum Glück nicht gegeben.“