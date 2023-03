Robert Schuster: Voller Einsatz für die Arbeitnehmer

Wer 20 Jahre lang die Bezirksstelle der Arbeiterkammer leitet, der hat viel zu erzählen. Schon der Einstieg Robert Schusters in seine Funktion verlief turbulent. „Denn da kamen Beschäftigte des Modekonzerns Hettlage zu uns und berichteten, dass sie bis zu 100 Stunden gratis arbeiten sollen, weil das Unternehmen wirtschaftliche Probleme hatte.“ Damit stand Schuster sofort im Mittelpunkt des Medieninteresses. Von den großen Tageszeitungen bis zum Radiosender Ö3 gab es Interviewanfragen.

Weitere große Herausforderungen waren natürlich die Wirtschaftskrise vor 15 Jahren, wo auch schon viele Beschäftigte auf Kurzarbeit waren und dann natürlich Corona. „Diesen Freitag, den 13. März 2020, vergesse ich nie. Ich war in Waidhofen und als ich um 10.30 Uhr ins Büro nach Amstetten gekommen bin, hat es geheißen, ab Montag wird alles zugedreht“, erinnert sich Schuster. Für die Arbeiterkammer bedeutete das eine enorme Herausforderung. „Wir haben damals das Team für telefonische Auskünfte verfünffacht.“

Im Laufe der Jahre wurde Schuster auch mit allerlei skurrilen Fällen konfrontiert. Etwa mit einem Wirt, der seine Mitarbeiter des Diebstahls eines Tresors samt ihren Arbeitsaufzeichnungen bezichtigte. Der leere Safe wurde später neben der Autobahn gefunden. „Der Fall ging vor Gericht. Ganz geklärt wurde die Sache nie, aber die Mitarbeiter haben jedenfalls das ausstehende Gehalt bekommen“, erzählt der scheidende Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter.

„Kostenfaktor auf zwei Beinen“

Eine enorme Treue zu seiner Firma erwies ein Ehepaar, das bei einem Baumarkt in Waidhofen an der Ybbs beschäftigt war. „Sie sind nach sechs Monaten zu uns gekommen und haben erzählt, dass sie genau so lange keinen Lohn mehr erhalten haben, ihr Erspartes jetzt aber aufgebraucht sei.“ Der Betrieb ging in Konkurs und die beiden bekamen ihr Geld aus dem Insolvenzfonds nachgezahlt.

Geschockt sei er vor etlichen Jahren gewesen, erzählt Schuster, als der Personalchef eines größeren Betriebs im Bezirk seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als „Kostenfaktor auf zwei Beinen“ bezeichnete. Da ist mir ganz anders geworden.“ Zum Glück sei diese Einstellung aber die Ausnahme. Grundsätzlich sei im Mostviertel das Verhältnis von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gut und auch die Sozialpartnerschaft funktioniere. „Das zeigt sich auch daran, dass bei uns viel weniger arbeitsrechtliche Fälle vor Gericht kommen als anderswo in Niederösterreich. Wir finden in vielen Gesprächen meist doch einen Kompromiss“, sagt Schuster.

Völlig unverständlich ist für ihn der Vorschlag von Minister Kocher, das Teilzeitkräfte auch weniger Sozialleistungen bekommen sollen. „Das zeige, dass manche Personen in der Wirtschaft und auch Teile der Politik noch immer die Einstellung hätten, dass der eine der Chef ist und der Hackler für ihn laufen muss.“ Der derzeitige Mangel an Arbeitskräften sorge aber auch bei bisher Unbelehrbaren für einen Umdenkprozess. „Denn wer seine Mitarbeiter nicht gut behandelt, der muss jetzt fürchten, dass sie sich um eine andere Arbeitsstelle umsehen.“

Robert Schuster geht davon aus, dass sich die Arbeitswelt insgesamt verändern wird. Denn für die junge Generation sei nicht Geld das Wichtigste. Es müssten daher neue Arbeits- und auch Steuermodelle entwickelt werden. Aus Schusters Sicht haben die Gewerkschaften recht, wenn sie eine Wertschöpfungsabgabe verlangen.

Ein großes Anliegen ist dem scheidenden AK-Chef auch die Verteilungsgerechtigkeit und die Versorgungssicherheit. Gerade da liege vieles im Argen. Auch österreichische Firmen hätten ihre Produktion zuerst in den Osten und dann in den asiatischen Raum verlagert, weil Arbeitskräfte dort billig seien. „Neben der Ausbeutung der dortigen Bevölkerung hat das auch negative Auswirkungen auf die Versorgung – derzeit haben wir einen Engpass bei diversen Medikamenten. Und wir haben ja gesehen, was passiert, wenn ein Frachtschiff den Suezkanal blockiert.“

Gewissenhafter Chronist und Rosenliebhaber

Dass Schuster auch ein gewissenhafter Chronist ist, zeigen die Ordner, in denen jeder Zeitungsartikel über die AK Amstetten aus den letzten 20 Jahren abgeheftet ist.

In der Pension will sich der Amstettner dem Golfen und seinem Garten widmen. Er ist ein ausgewiesener Rosenliebhaber, der sogar eine eigene Züchtung vorweisen kann. „Durch die Kreuzung einer Strauchrose mit einer Kletterrose ist eine Rose mit einer ganz eigenen Blütenform entstanden, einer Bischofsmütze nicht unähnlich“, berichtet er stolz. Benannt hat er sie nach seiner Frau, die seine Begeisterung für die Königin der Blumen teilt: Red Sylvia.

