Ernsthofener Turnverein mit neuem Standort

Im Zuge des Genussmarktes (siehe Seite 96) war auch der Turnverein St. Valentin vertreten, der nun auch einige Kurse in Ernsthofen anbietet. Betreut von Trainerinnen und Trainern konnten Kinder und Erwachsene ihr Geschick in diversen Parcours beweisen sowie auf den Turnmatten ihre Fähigkeiten zeigen.

Der Turnverein St. Valentin ist mit seinen 1.700 Mitgliedern einer der größten Österreichs. Er existiert seit 1911 und bietet derzeit über 100 Einheiten in der Woche an, wobei das Angebot von Kursen für Babys bis hin zu jenen für Senioren reicht. Vom österreichischen Fachverband für Turnen wurde St. Valentin zum 5-Sterne-Turnverein ausgezeichnet, sowie zum drittbesten Turnverein Österreichs.

Bis jetzt gab es immer nur den Standort in St. Valentin, ab 3. Oktober wird das Angebot in Form von drei Kursen auf Ernsthofen erweitert. Folgende drei Einheiten werden angeboten: Bewegungsabenteuer (Kinder von 1-4 Jahren); Kunterbuntes Kinderturnen (Kinder von 3-7 Jahren)und Bewegungsspaß (Kinder von 6-10 Jahren). Die Trainer und Betreuer arbeiten alle ehrenamtlich und haben zahlreiche Ausbildungen in den Bereichen Turnen sowie Pädagogik. Die Gemeinde Ernsthofen freut sich sehr über dieses Angebot und unterstützt das Projekt stark.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.