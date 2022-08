Öffentlicher Verkehr: Schnupperticket für die Allgemeinheit

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Für einen Tagesausflug mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Haag nach Wien und zurück bezahlt man rund 120 Euro pro Person. Seit Montag geht dies für die Haager Bürger nun deutlich billiger, nämlich gratis. Die Gemeinde nutzte ein spezielles Angebot des VOR und schaffte zwei Jahreskarten an, die sich die Bevölkerung fünfmal im Jahr, für jeweils einen Tag, ausleihen kann.

„Die Schnuppertickets sind ein Beitrag der Gemeinde zum Klimaschutz“, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr, warum man die Tickets zu je 915 Euro gekauft hat. Sie stehen nicht nur der Bevölkerung zur Verfügung, sondern werden auch intern für Dienstreisen der Gemeindemitarbeiter genutzt. Auch der Stadtchef selbst wird künftig per Bahn unterwegs sein. „Ich werde zum Beispiel zweimal im August zu Terminen nach St. Pölten fahren“, betont Michlmayr, dass sich die Tickets für die Gemeinde auch finanziell rechnen würden.

Wer sich ein Schnupperticket leihen möchte, der kann dieses persönlich oder telefonisch im Bürgerservice reservieren oder online unter www. schnupperticket.at/stadthaag. Die Reservierungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Abzuholen sind die Tickets von Montag bis Freitag von 8 bis 10 Uhr im Bürgerservice am Stadtamt. Die Rückgabe der Karten hat am selben Tag unmittelbar nach der Bahnfahrt durch Einwurf in den Postkasten des Stadtamts zu erfolgen.

„Spätestens am nächsten Tag in der Früh muss das Ticket da sein. Wenn nicht, zahlt man 50 Euro Strafe. Bei Verlust muss der aktuelle Wert der Karte ersetzt werden“, erklärt der Bürgermeister. Eine Grauzone ist noch der Freitag. Wer sein Ticket an diesem Tag ausleiht, muss es prinzipiell erst Montagfrüh wieder retournieren. „Wir hoffen auf die Ehrlichkeit und gehen davon aus, dass das Ticket wirklich nur für eine Fahrt verwendet wird und nicht, dass man damit auf Kurzurlaub fährt“, stellt Michlmayr klar. Sollten sich Probleme ergeben, so könne man die Ausgabe am Freitag theoretisch auch sperren, verrät der Stadtchef.

Das Angebot, das seit Wochenbeginn in Kraft ist, wird von der Haager Bevölkerung bereits gut genutzt. „Im August gibt es schon gut gebuchte Tage. An einigen Tagen sind bereits beide Tickets weg“, freut sich Michlmayr über die Nachfrage.

