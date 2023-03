Guter Saisonstart beim Schmankerlmarkt in St. Peter in der Au

Der Schmankerlmarkt in St. Peter ist in die neue Saison gestartet mit neuem Namen und neuem Logo. Das Organisationsteam rund um Elisabeth Gruber und Michael Pfaffenbichler nutzt die Winterpause, um die Antworten der Kundenumfrage zu analysieren. „Wir freuen uns sehr über die positive Rückmeldung. Auch wenn die Umfrage abgeschlossen ist, nehmen wir weitere Wünsche und Anregungen der Kundinnen und Kunden gerne am Markt entgegen“, sagt Pfaffenbichler.

Mit einem zusätzlichen Zelt, neuen Tischen sowie einem neuen Kofferanhänger für das Inventar setzt die Gemeinde ein starkes Zeichen für die Ortskernbelebung und für eine regionale Lebensmittelversorgung. „Mehr als 87% der Umfrageteilnehmer sind mit dem Markt zufrieden. Das bestärkt uns, seine Weiterentwicklung zu unterstützen“, sagt Bürgermeister Johannes Heuras.

Neben dem gewohnten Angebot wird es ab sofort auch einen Treuepass geben. Damit haben fleißige Stammkunden zwei Mal im Jahr die Chance, an einem Gewinnspiel teilzunehmen und einen von drei großartigen Preisen zu gewinnen.

Der 14-tägige Samstagstermin jeweils von 8.30-11.30 Uhr bleibt erhalten. Am 18. März findet der Markt daher zum nächsten Mal statt.

Ein kulinarisches Highlight gab es Anfang März beim Eröffnungsmarkt von den Bäuerinnen. Sogenannte „Polsterzipf“ oder auch „Schifferl“ wurden von Rosemarie Hundegger frisch am Markt frittiert und waren bei den Besuchern heiß begehrt. Wer sich schon auf

Ostern einstimmen wollte, konnte sich bereits ein Oster-gesteck aussuchen.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.