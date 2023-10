115 Rekruten leisteten Eid auf Österreich

Vollbild

FB

Angelobung in Wolfsbach 2023 - Waffenschau Angelobung in Wolfsbach 2023 - bei der Gulaschkanone Angelobung in Wolfsbach 2023 - Zivilschutzverband Angelobung in Wolfsbach 2023 - Zivilschutzverband Angelobung in Wolfsbach 2023 - Stärkung auch bei Das Cafe Angelobung in Wolfsbach 2023 - das Gulasch schmeckt vorzüglich! Angelobung in Wolfsbach 2023 - Sanität Angelobung in Wolfsbach 2023 - Gulaschausgabe Angelobung in Wolfsbach 2023 - Virtuelle Realität bietet tolle Einblicke in das Geschehen beim Bundesheer Angelobung in Wolfsbach 2023 - Infostand Angelobung in Wolfsbach 2023 - beim Zivilschutzverband Angelobung in Wolfsbach 2023 - Waffenschau Angelobung in Wolfsbach 2023 - Waffenschau Angelobung in Wolfsbach 2023 - Waffen- und Geräteschau Angelobung in Wolfsbach 2023 - viele Interessierte Angelobung in Wolfsbach 2023 - Rot-Kreuz St. Peter/Au Angelobung in Wolfsbach 2023 - die Militärmusik NÖ marschiert auf. Angelobung in Wolfsbach 2023 - Militärmusik Angelobung in Wolfsbach 2023 - Einmarsch der Militärmusik Angelobung in Wolfsbach 2023 - Einmarsch der Militärmusik Angelobung in Wolfsbach 2023 - Kapellmeister Oberst a.D. Adi Obendrauf Angelobung in Wolfsbach 2023 - Eintreffen der Ehrengäste Angelobung in Wolfsbach 2023 - Fahnenabordnung des ÖKB Angelobung in Wolfsbach 2023 - Militärmusik Angelobung in Wolfsbach 2023 - Eintreffen der Ehrengäste Angelobung in Wolfsbach 2023 - Eintreffen der Ehrengäste (Gemeinderat) Angelobung in Wolfsbach 2023 - Einmarsch der Anzugelobenden Angelobung in Wolfsbach 2023 - Einmarsch der Anzugelobenden Angelobung in Wolfsbach 2023 - Abordnung des Dragonerregiments 15 Angelobung in Wolfsbach 2023 - Abschreiten der Formation Angelobung in Wolfsbach 2023 - Abschreiten der Formation Angelobung in Wolfsbach 2023 - Hissen der Fahne Angelobung in Wolfsbach 2023 - 115 Rekruten Angelobung in Wolfsbach 2023 - Ehrengäste Angelobung in Wolfsbach 2023 - Rekruten Angelobung in Wolfsbach 2023 - ÖKB-Fahnen Angelobung in Wolfsbach 2023 - Militärseelsorger Angelobung in Wolfsbach 2023 - - Militärseelsorger Angelobung in Wolfsbach 2023 - Oberst Lesiak Angelobung in Wolfsbach 2023 - Anton Kasser neben Verteidigungsministerin Klaudia Tanner Angelobung in Wolfsbach 2023 - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner Angelobung in Wolfsbach 2023 - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner Angelobung in Wolfsbach 2023 - Ehrengäste Angelobung in Wolfsbach 2023 - Gelöbnis Angelobung in Wolfsbach 2023 - Gelöbnis Angelobung in Wolfsbach 2023 - nach dem Gelöbnis Angelobung in Wolfsbach 2023 - nach dem Gelöbnis Angelobung in Wolfsbach 2023 - Österr. Bundeshymne Angelobung in Wolfsbach 2023 - Österr. Bundeshymne Angelobung in Wolfsbach 2023 - Meldung Angelobung in Wolfsbach 2023 - die Formation vor dem Großen Zapfenstreich Angelobung in Wolfsbach 2023 - Großer Zapfenstreich Angelobung in Wolfsbach 2023 - Großer Zapfenstreich Angelobung in Wolfsbach 2023 - Einholen der Fahne Angelobung in Wolfsbach 2023 Angelobung in Wolfsbach 2023 - Ausmarsch Angelobung in Wolfsbach 2023 Angelobung in Wolfsbach 2023 - Ausklang im Gh Karan Angelobung in Wolfsbach 2023 - Ausklang im Gh Karan Angelobung in Wolfsbach 2023 - Ausklang im Gh Karan Angelobung in Wolfsbach 2023 - Ausklang im Gh Karan Angelobung in Wolfsbach 2023 - Ausklang im Gh Karan Angelobung in Wolfsbach 2023 - Ausklang im Gh Karan Angelobung in Wolfsbach 2023 - Ausklang und Dank im Gh Karan Angelobung in Wolfsbach 2023 - Bürgermeister Josef Unterberger mit Oberst Herbert Lesiak - auch ein Wolfsbacher! Angelobung in Wolfsbach 2023 Angelobung in Wolfsbach 2023 - Dank Angelobung in Wolfsbach 2023 - Dank Angelobung in Wolfsbach 2023

1 /76