Top-Ausstattung für Volksschule Wolfsbach

Der Digitalisierungsschub läuft derzeit auf vielen Ebenen, gerade aber im schulischen Bereich, und so auch in Wolfsbach.

In seiner Sitzung vom 31. Jänner hat der Gemeinderat einstimmig den Tausch des veralteten und nicht besonders leistungsstarken Servers sowie das Ersetzen der PCs in den Volksschulklassen beschlossen. Die derzeit vorhandenen Geräte sind alt und zum Teil gebraucht übernommen worden. „Weiters wird eine Festplattenerweiterung bei den PCs im EDV-Raum durchgeführt, was die Lebensdauer dieser Geräte um vier bis fünf Jahre verlängert“, teilt Bürgermeister Josef Unterberger mit. Um die Internetleistung für den Schulbetrieb aber sofort steigern zu können, wird zudem ein mobiler Internetrouter angeschafft, bis das Glasfasernetz in Betrieb geht. Schulleiterin Cornelia Wagner-Sturm zeigt sich sehr erfreut über diese sinnvolle Investition von 15 neuen PCs, um sich den Herausforderungen der digitalen Welt ausreichend stellen zu können.

Schulzubau voll im Plan, Baubeginn im Frühjahr

Derzeit ist gerade die Schuleinschreibung im Gange, erfreulicherweise steigt die Schülerzahl fortwährend, im Schuljahr 2021/22 besuchen 184 – im kommenden 189 – Kinder die Schule Wolfsbach. Deswegen wird ja auch der Schulzubau benötigt, für den nun die Ausschreibungen laufen, nachdem die Klärung der letzten Details und die Feinabstimmung mit den Pädagogen erledigt werden konnten. „Es wird dann weitere Klassen und eine neue Bibliothek geben, aber auch eine Aula und ein multifunktionaler Bewegungsraum werden die ohnehin schon gute Infrastruktur am Schulstandort verbessern“, freut sich die Schulcluster-Leiterin Cornelia Wagner-Sturm, die auch betont, dass trotz Zubau der Sportplatz und genügend Grünflächen erhalten bleiben. „Ende März werden die Auftragsvergaben abgewickelt, Baubeginn soll schon im Frühsommer 2022 sein“, ergänzt der Bürgermeister. Im Herbst des großen Jubiläumsjahres 2023 wird der Zubau bezugsfähig sein und feierlich eröffnet werden.

