Für Trödelsammler: Kramermarkt in Wolfsbach

Am Pfingstmontag, 29. Mai, findet von 7 – 13 Uhr am Marktplatz in Wolfsbach der traditionelle, nunmehr 27. Mostviertler Kramermarkt statt. Es werden Raritäten, Antiquitäten, Kurioses sowie Edeltrödel angeboten. Veranstalter ist der Wolfsbacher Kultur- und Freizeitverein, für Speis und Trank sorgt die örtliche Gastronomie. Verkäufer können ab 6 Uhr ihre Stände aufbauen.

Auskunft und Anmeldung: 0664-4662500 oder 0677-61292224. Manfred.lichtenberger@aon.at

