Oberösterreicher mit desolatem Pkw im Bezirk Amstetten angehalten

In St. Valentin (Bezirk Amstetten) ist am Montagnachmittag ein Oberösterreicher angehalten worden, der mit einem laut Landespolizeidirektion Niederösterreich desolaten Pkw unterwegs war. Der 29-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung flüchtete zunächst, ehe er in einem Gerstenfeld liegend aufgefunden wurde. Er besitzt keinen Führerschein, das Auto war nicht zum Verkehr zugelassen.

Der Polizei zufolge hatte der Mann auf Anweisung von Uniformierten zunächst angehalten, war dann jedoch aufs Gas gestiegen. Nachdem er mit dem Auto auf einem Feldweg einen Holzstoß gerammt hatte, flüchtete der Oberösterreicher zu Fuß in ein Feld weiter, wo er gefasst wurde. Seine Identität wurde letztlich auf der Polizeiinspektion St. Valentin geklärt. Im Rucksack des 29-Jährigen fanden sich geringe Mengen Amphetamin. Den Mann erwarten nun Anzeigen an die Staatsanwaltschaft St. Pölten und die Bezirkshauptmannschaft Amstetten.

