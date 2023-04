Polizei ertappt 23-jährige Drogenlenkerin in St. Valentin

Bedienstete der Polizeiinspektion St. Valentin hielten am Montagnachmittag eine 23-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Amstetten auf der Langenharterstraße in St. Valentin an. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Polizeibediensteten bei der Fahrzeuglenkerin Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung fest. Der Polizeiarzt stellte bei der 23-Jährigen eine Fahruntauglichkeit aufgrund von Suchtmitteln und Übermüdung fest. Der Frau wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Während der Amtshandlung gab sie an, dass sie regelmäßig Cannabiskraut und CBD konsumiere und eine erhebliche Menge davon zuhause aufbewahre. Bei einer freiwilligen Nachschau an ihrer Wohnadresse habe die 23-jährige Frau den Polizistinnen und Polizisten freiwillig 470 Gramm Cannabiskraut, 4 Tabletten MDMA und eine Packung mit HHC übergeben, das sichergestellt wurde. Sie gab an, dass die Suchtmittel für den Eigenbedarf seien.

Die 23-Jährige wird sowohl der Staatsanwaltschaft St. Pölten als auch der Bezirkshauptmannschaft Amstetten angezeigt.

