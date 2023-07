Haidershofen definiert Kriterien für Grünland-PV

Bis 2030 soll der Strombedarf in Österreich vollständig aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden. Dazu ist ein deutlicher Ausbau von Photovoltaikkapazitäten notwendig. Auch um Anlagen auf Freiflächen wird man deshalb nicht umhin kommen. Zonen für Anlagen, die größer als zwei Hektar sind, werden durch das sektorale Raumordnungsprogramm des Landes verordnet. Über kleinere Anlagen entscheiden die Gemeinden selbst. „Das Land hat Richtlinien herausgegeben, die eine Richtschnur sind. Wie man damit umgeht, liegt aber im Ermessen der Gemeinden“, erklärt Bürgermeister Michael Strasser dazu.

Anlagen auf maximal 23 Hektar im Gemeindegebiet

Seine Gemeinde hat in Sachen Photovoltaik seit Jahren eine Vorreiterrolle im Bezirk inne. Es gibt Großanlagen auf zahlreichen Hallendächern und Anlagen auf fast jedem öffentlichen Gebäude. Auf der Mittelschule, die noch fehlt, ist für 2024 bereits ein großes Projekt geplant. Für künftig notwendige Freiflächen-Anlagen hat nun eine Arbeitsgruppe genaue Kriterien für Grünland-Widmungen erarbeitet, die als Entscheidungsgrundlage für den Gemeinderat dienen sollen. „Wir haben die maximale Fläche für Freiflächen-Anlagen im Gemeindegebiet mit 23 Hektar begrenzt. Das entspricht einem Prozent der landwirtschaftlichen Fläche“, informiert der Ortschef. Für eine positive Genehmigung muss einerseits ein von der Netz NÖ GmbH bestätigter Einspeisepunkt vorhanden sein. Andererseits müssen Vorgaben hinsichtlich der Stromnutzung erfüllt werden. So müssen etwa mindestens zehn Prozent des produzierten Stroms für den Eigenverbrauch dienen, eine Mitgliedschaft in der Energiegemeinschaft der Gemeinde bestehen oder ein Bürgerbeteiligungs- oder Genossenschaftsprojekt gegründet werden. „Einer der drei Punkte muss erfüllt werden“, stellt Strasser klar.

Genau deklariert wurden auch Ausschlusskriterien für PV-Anlagen. „Wir wollen keine guten Böden verbauen“, begründet Strasser diesen Schritt. Als Bewertungskriterium hat man die Bodenschätzung des Finanzamts herangezogen. Böden über 50 Prozent des Bodenpunktespektrums in der Gemeinde sind von der Widmung Grünland-Photovoltaik ausgeschlossen. Wenn die Fläche 30 bis 50 Prozent des Bodenpunktespektrums aufweist, ist eine Zusatzbewertung zu machen. Auf den 30 Prozent schlechtesten Böden gibt es keine Zusatzkriterien. Ausgenommen sind auch Flächen mit naturschutzrelevanten Lebensräumen, Tieren oder Pflanzen oder Flächen, die weniger als 200 Meter von Siedlungs- oder Naturschutzgebieten entfernt sind.