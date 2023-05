Neustart für Polin im Pflegebereich

222 Personen haben seit Jahresbeginn eine Berufs- und Bildungsberatung des Arbeitsmarktservice Amstetten genutzt. 61 Jobsuchende (davon 33 Frauen) starteten bis Ende April eine Fachkräfteausbildung. „Bis Jahresende sollen mehr als 100 Kundinnen und Kunden eine hochwertige Fachkräfteausbildung mit dem AMS Amstetten beginnen“, berichtet Geschäftsstellenleiter Vetter.

Video „Oida“ erreicht 1,5 Millionen Views

Um der Beratungs- und Qualifizierungsoffensive noch mehr Schub zu verleihen, hat sich das AMS NÖ die Unterstützung der Schauspielerin und Influencerin Ewa (Ewa Placzynská) geholt. Ihr Video „Oida“ erreichte auf YouTube 1,5 Millionen Views. In der AMS-NÖ-Kampagne „Bist du gscheit“ steht die Berufs- und Bildungsberatung mit anschließendem Job- oder Schulungseinstieg im Zentrum.

Das Angebot hat auch im Bezirk Interesse gefunden. Karolina K. ist gebürtige Polin und lebt seit fünf Jahren in Österreich. In Polen besuchte sie eine höhere Schule, die einer (BAFEP) ähnelt. Sie spricht neben Polnisch und Deutsch Griechisch, etwas Englisch und Russisch. K. ist verheiratet, hat 3 Kinder (jüngstes Kind ist 12 Jahre alt) und in Österreich bisher hauptsächlich im Reinigungsbereich gearbeitet.

Nach einigen Beratungsgesprächen im Berufsinfozentrum beim AMS Amstetten kristallisierte sich der Wunsch nach einer Ausbildung im Pflege/Sozialbereich heraus. „Die Beraterin im Berufsinfozentrum (BIZ) des AMS hat mich sehr gut darin gestärkt und überzeugt, dass ich den Mut habe, nochmals eine Ausbildung zu beginnen“, blickt sie optimistisch in die Zukunft.

Geplanter Beginn der Ausbildung zur Fach-Sozialbetreuerin/Pflegeassistentin ist heuer im Herbst.

Die anhaltende Arbeitskräftenachfrage bringt eine Fülle von Stellenangeboten in sämtlichen Branchen und Berufsbildern. Kamen vor der Corona-Krise im April 2019 noch 1,5 Arbeitslose in Amstetten auf eine freie, beim AMS gemeldete Stelle, so sind es nun nur mehr 0,8 Personen. „Angebot und Nachfrage passen allerdings nicht immer zusammen. Qualifizierung ist der Schlüssel zu einem nachhaltigen Berufseinstieg und zu einem starken Wirtschaftsstandort Niederösterreich“, erklärt der Geschäftsstellenleiter des AMS Amstetten, Harald Vetter.

Mit einem Anteil von 44,6 Prozent sind Personen mit maximal Pflichtschulabschluss eine große Kundinnen- und Kundengruppe beim AMS in Amstetten. Ihr Risiko, arbeitslos zu werden, ist mehr als dreimal höher als für Personen mit abgeschlossener Lehrausbildung.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.