Ernsthofener helfen Dorfbewohnern in Namibia

Franz und Elisabeth König, Elfriede und Wolf-Dieter Pichler flogen mit, um im Dorf Tses armen Menschen vor Ort zu helfen. In zwei Wochen wurden unter äußerst anstrengenden, klimatischen Bedingungen – es hatte zwischen 38 und 42 Grad im Schatten – zweieinhalb Häuser gebaut. Die Afrikaner stellten die Ziegel händisch her. Bei einem desolaten Haus wurde ein neuer Dachstuhl errichtet und ein Dach aufgesetzt. Unter Franz Königs tatkräftiger, kompetenter Hilfe wurde ein Brotbackofen gebaut, damit die Bewohner in Zukunft auch selbst Brot backen können. Die Zeit in der Mission verbrachten Elisabeth König und Elfriede Pichler mit Kochen. Es musste jeden Tag für 30 bis 35 Menschen gekocht werden. Alle Kochutensilien und Lebensmittel mussten rund 80 Kilometer von der Mission entfernt eingekauft werden. Dank der großzügigen Spender in Österreich konnten Franz und Elisabeth König und Elfriede und Wolf-Dieter Pichler Lebensmittel an hilfsbedürftige Menschen verteilen und 400 Waisenkinder mit Süßigkeiten von zuhause beschenken. Das notwendige Werkzeug stammte ebenfalls von zuhause. Die Kinder bekamen Fußballdressen geschenkt, die von den Fußballvereinen Adlwang, Garsten und Sierning gespendet worden waren. In Tses fand ein Fußballspiel statt, bei dem die Kinder barfuß auf steinigem Boden spielten.

Lkw-Transporte nach Rumänien und in die Ukraine

Am 4. April hat der Verein wieder einen Lkw mit 20 Tonnen Lebensmitteln sowie Bekleidung für die Ukraine und Rumänien beladen. Insgesamt wurden in zwei Jahren schon 120 Tonnen Lebensmittel mit vier Transporten an notleidende Menschen verteilt. Die Familie Pichler fuhr am Ostermontag persönlich nach Rumänien, um die Verteilung zu kontrollieren. Für eine finanzielle Unterstützung ist der Verein Alte Sachen – Freude machen sehr dankbar:

IBAN: AT 56 4480 0312 0508 0000

BIC: VB0EATWW00E