Sehr gute Nachrichten hat Bürgermeister Martin Schlöglhofer. Die Gemeinde hat an der Wallseerstraße ein großes Grundstück von der Familie Beranek erworben. Gemeinsam mit Franz Pabst, dem eine angrenzende Fläche gehört, wird die Kommune nun ein Bebauungsprojekt starten. Zudem befindet sich in diesem Bereich auch noch ein Grundstück, das kürzlich die Genossenschaft Siedlung erworben hat um darauf Reihenhäuser zu errichten.

„Wir reden da von einer Fläche von rund 3,5 Hektar gewidmetem Bauland, das sind bestimmt 35 Parzellen und fast 20 Prozent unserer gesamten Baulandreserven“, sagt Bürgermeister Martin Schlöglhofer.

Im September wird mit der Projektierung gestartet.

Bis Ende des Jahres soll die Parzellierung abgeschlossen sein. „Wir hoffen, dass wir im ersten Halbjahr 2019 mit der Vermarktung beginnen können. Der Baugrund kostet bei uns in Aschbach zwischen 35 und 65 Euro pro Quadratmeter. Wir wollen uns eher im unteren Drittel bewegen“, kündigt Schlöglhofer an. Kleines Manko der Parzellen – sie liegen nicht südseitig. Das mag in Zukunft angesichts immer längerer Hitzeperioden aber gar kein Nachteil sein.

Fünf Parzellen wurden bereits verkauft

Durch die Verwertung dieses Areals steigen natürlich auch die Chancen der Gemeinde, künftig vom Land Zustimmung für die Widmung von Grünland in neues Bauland zu bekommen, sollte sich dazu eine Gelegenheit auftun.

Positives hat Schlöglhofer auch über das Projekt „Baulandmobilisierung“ zu berichten, das die Gemeinde im Vorjahr gestartet hat. Sie bietet ja Grundbesitzern, die über freie Flächen im bebauten Gebiet verfügen, eine Förderung von 5.000 Euro, wenn sie diese veräußern und einer raschen Bebauung zuführen. „Inzwischen wurden bereits fünf Parzellen verkauft. Man sieht also, dass ein positiver Anreiz durchaus Sinn macht“, freut sich der Bürgermeister. Schlöglhofer hat das Aschbacher Modell erst im Juni bei einer Veranstaltung präsentiert, an der Raumplaner aus ganz Niederösterreich teilgenommen haben; „Und da gab es durchaus ein positives Echo auf unsere Aktion.“

Die Gemeinde profitiere, so der Ortschef, trotz der Förderung letztlich auch finanziell von der Verwertung der Baugründe. „Wir sind ja mit der Aufschließung in Vorleistung gegangen. Mit jeder Parzelle die bebaut wird, fließt ein Teil der Kosten an uns zurück.“

Bevölkerungszuwachs soll künftig anhalten

Für Schlöglhofer sind alle Aktivitäten in Sachen Baulandmobilisierung, gemeinsam mit den Investitionen in die Schulen und die Infrastruktur auch Garant dafür, dass der Bevölkerungszuwachs (3.386 Einwohner) in Aschbach anhält. In den letzten 20 Jahren belief sich der immerhin auf 15 Prozent.