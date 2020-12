Nach 14 Tagen des Fernlernens konnte das Versprechen des Bildungsministers eingehalten werden, und am Montag startete der Präsenzunterricht wieder in den Schulen. In der Mittelschule Walther von der Vogelweide sieht man der Öffnung gelassen und erfreut entgegen, auch wenn Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten sind.

Wenn in Altbauten oft unterschiedliche Eingänge benützt und Ersatzräume gefunden werden müssen, so kennt man in Aschbach diese Sorgen nicht. Auch Wolfsbachs Bürgermeister Josef Unterberger ist begeistert, mit welchem Engagement die Lehrer mit den Schülern diese schwierige Zeit meisterten.

Die Aschbacher Kinder, wie zum Beispiel Jasmin und Elisa Perndl, freuen sich auf den zweiten Schulstart in diesem Schuljahr – auch trotz Maskenpflicht für die Mittelschule. Sie konnten auch mehrmals das Betreuungsangebot in der Schule genießen und unter Begleitung ihrer Lehrer ihr Tagesprogramm gut am Vormittag erfüllen. Zehn Prozent der Mittelschüler und etwa 15 Prozent der Volksschüler waren im Lockdown vormittags in der Schule. Darüber hinaus war auch die Nachmittagsbetreuung garantiert.

Viel besser als im Frühling war auch das Lehrerteam gerüstet, die Eltern viel entspannter. Alle Anliegen und Fragen sowie alle Infos laufen praktischerweise über Klassenlehrerinnen in der Volksschule beziehungsweise Klassenvorstände in der Mittelschule, und zwar über das Info-Tool SchoolFox. Kommunikation im Lehrerteam funktioniert ebenfalls derzeit online, Konferenzen dürfen ja ebenso wenig im Schulhaus stattfinden wie der traditionelle Elternsprechtag. Der Online-Unterricht gestaltet sich aber in der Vorbereitung und Durchführung aufwendig und zeitintensiv.

Um die Voraussetzung für die Digitalisierungsoffensive im Herbst 2021 zu unterstützen, braucht es Voraussetzungen wie grenzenloses W-Lan und Ladestationen für digitale Endgeräte. Das Bildungsministerium will für jedes Kind der 5. und 6. Schulstufe ab kommendem Schuljahr ein Tablet oder Notebook zur Verfügung stellen. Die Eltern müssen nur 25 Prozent des Einkaufspreises selbst aufbringen, an der Schule muss eine Steuerungsgruppe das Digitalisierungskonzept für die kommenden 5 bis 10 Jahre erarbeiten. Bürgermeister Martin Schlöglhofer: „Dafür schaffen wir gerne Voraussetzungen, um unsere Aschbacher Jugend digifit zu machen. Das neue Glasfasernetz kommt uns da gerade mehr als gelegen.“