Seelenerwärmende Songs, detailverliebte Showelemente, vibrierende Bässe und groovige Beats machten die Formation „zwo3wir“ weit über die Heimatgrenzen hinaus bekannt. Noch steht auf ihrer Homepage, dass alle Auftritte bis auf Weiteres abgesagt sind, und doch blickt das Ensemble hoffnungsvoll nach vorne. „Derzeit sind wir noch im Stillstand und fokussieren uns ganz auf die Herbstmonate. Wir starten mit unseren Auftritten erst Ende September (24. September in Gaming, 25. September in Neu stadtl bei „Jakob es ist Herbst“). Danach geht es dann aber richtig los“, sagt Michael Burghofer, einer der kreativen Köpfe des Quintetts.

Die Pandemie hat natürlich auch „zwo3wir“ hart getroffen. „Wir haben im März 2020 beschlossen, dass Proben keinen Sinn machen, wenn dann keine Konzerte stattfinden. Das Hin und Her im Kulturbetrieb hat uns zu diesen Beschluss geführt. Wir brauchen vier bis sechs Wochen Vorlaufzeit, um wieder in den gewohnten Modus zu kommen, und das war in dieser Zeit ganz einfach nicht möglich“, berichtet Burghofer.

Tatenlos waren die fünf Protagonisten (Michael Burghofer, Tina Haberfehlner, Paul Schörghuber, Judith Fuchslueger und Thomas Mayrhofer) trotzdem nicht. So haben sie zu Weihnachten ihre neue CD „Punschkrapferlviolett“ veröffentlicht und an einer neuen CD für ihre Tournee nach Taiwan gearbeitet. Apropos Taiwan. Das emotionale Highlight in diesem Jahr sind die Auftritte in Taiwan beim „International Vocal Festival“.

Ein Open-Air mit 10.000 Besuchern

Neben zehn Konzerten gibt es auch zwei Galakonzerte. Eingeladen zu dieser Tournee nach Fernost wurden sie übrigens nach ihren Erfolgen bei „Vocal Total“ in Graz. „Es ist uns eine Riesen-Ehre, es ist ein Riesen-Abenteuer. Wir sind so stolz, so happy, es ist eine coole Sache, einfach fantastisch. Wir sind so glücklich, dass die für voriges Jahr geplante Tournee nur verschoben wurde und nicht abgesagt“, sagt Burghofer.

Darunter ist auch ein Open-Air-Konzert mit rund zehntausend Besuchern in einem Stadion. Für die Sängerinnen und Sänger ist das aber eine ganz große Herausforderung, denn neben den intensiven Vorbereitungen müssen auch noch die beruflichen Freistellungen koordiniert werden. „Wir sind ja alle beruflich tätig, einige auch im Lehrerberuf. Drei Wochen müssen wir uns Urlaub nehmen. Wir sind aber guter Dinge, dass es jetzt mit den Öffnungen wieder aufwärts geht.“

Alle Mitglieder der Gruppe sind schon geimpft und die Einreisebestimmungen nach Taiwan sind inzwischen ziemlich normal. Vor ein paar Wochen wäre noch eine vierzehntägige Quarantäne erforderlich gewesen. „Schön, dass wir im Mostviertel die Wiedergeburt feiern können und dann geht’s ab nach Asien“, freut sich das Ensemble.