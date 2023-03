Haidershofen: Betontankstelle in Schottergrube in Betrieb genommen

An Tankstellen kann man schon lange nicht nur Diesel und Benzin tanken. Die Angebote reichen von Strom für das E-Auto über Flüssiggas bis hin zu Milch. In Haidershofen gibt es ab sofort noch eine weitere Tankmöglichkeit: Beim Unternehmen Niedermayr Schottergewinnung kann man nämlich einfach in der Schottergrube Beton tanken.

Garten- und Landschaftsbauer, Landwirte und auch Privatkunden können an sechs Tagen in der Woche ohne Voranmeldung bis zu drei Kubikmeter Beton abholen. Sie können dabei aus zehn verschiedenen Sorten auswählen und die Menge bestimmen. Neben Frischbeton mischt die Betontankstelle auch Estrich. Der Beton ist nur für unbewehrte und nicht konstruktive Baumaßnahmen geeignet.

Der Tankvorgang ist ganz einfach und die Kunden kommen in drei Schritten zum gewünschten Beton. Das Fahrzeug muss unter dem Ladeband abgestellt werden, dann wird die Sorte gewählt und die Betontankstelle fängt zu mischen an. Dabei sind Kleinmengen von 0,15 bis drei Kubikmeter möglich, was einem Gewicht von rund 6,9 Tonnen entspricht. Durch die Zugabe von Verzögerer bleibt der Frischbeton mehrere Stunden transport- und verarbeitungsfähig. Bezahlt wird mit Kredit- oder EC-Karte. „Mit der Betontankstelle wollen wir wieder einen Schritt voraus sein und unseren Kundinnen und Kunden bestmögliche Betreuung und ein gutes Service bieten“, erklärt Ferdinand Niedermayr.

Auch seitens der Gemeinde ist man stolz auf das neue Angebot. „Für die Gemeinde sind Innovationen sehr wichtig. Ich freue mich, dass wir Unternehmerinnen und Unternehmer in der Gemeinde haben, die nicht stehen bleiben, sondern die sich immer wieder weiterentwickeln“, erklärt Bürgermeister Michael Strasser.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.