Schülerinnen zeigten bei Comedy Revue ihr schauspielerisches Talent

Das Programm gestaltete sich dabei sehr breit gefächert. Neben Sketchen, in denen die Schülerinnen ihr schauspielerisches Können unter Beweis stellen konnten, wurden Lieder gesungen und Tanzchoreografien aufgeführt, in welchen die Kinder ihre Musikalität und ihr Rhythmusgefühl zeigen konnten. Es entwickelte sich ein sehr erfolgreicher und abwechslungsreicher Abend für Jung und Alt, der allen Beteiligten ein Lächeln ins Gesicht zauberte. In zwei Extravorstellungen konnten alle Schülerinnen der IMS Langenhart die Comedy Revue der MK-Gruppen genießen.

