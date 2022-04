Westwinkel sucht Modelfamilien

Werbung

Der Zusammenschluss der fünf Gemeinden Strengberg, St. Pantaleon-Erla, Ernsthofen, Ennsdorf und St. Valentin sowie der Unternehmer dieser fünf Gemeinden zum Verein „Westwinkel“ bringt Vorteile für die Region und stärkt die heimische Wirtschaft.

Um die Tätigkeiten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, gestaltete man vor einem Jahr eine neue Homepage. Jedoch machte Corona dann einen dicken Strich durch die Rechnung und hielt die Vereinsverantwortlichen bisher davon ab, für die Homepage und diverse andere Veröffentlichungen eigene, attraktive Bilder zu machen.

„Doch nun sind Aktivitäten wieder möglich und somit suchen wir Modelfamilien aus dem Westwinkel“, erklärt Projektleiterin Christa Birmili. Es wird vier Fotoshootings in den fünf Gemeinden geben – jeweils zu jeder Jahreszeit. Als Entschädigung für den Aufwand winken 100 Euro in Westwinkel-Gutscheinen und die entstandenen Fotos zur Eigenverwendung. Bewerbungen mit Foto sind an info@westwinkel.at zu richten. Die ausgesuchten Familien werden schriftlich verständigt.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.