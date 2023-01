Beste Partystimmung beim Fire Night Clubbing in Haag

Werbung

Am vergangenen Samstag ging in der Mostviertelhalle Haag die von der Freiwilligen Feuerwehr Pinnersdorf veranstaltete Fire Night über die Bühne. Das Clubbing war in der Umgebung das erste Fest im neuen Jahr und wurde zum vollen Erfolg.

Johannes Stöffelbauer, Martin Huber, Thomas Stockinger und Karl Waidhofer freuten sich über den guten Besuch. Foto: NOEN

Statt dem früher ausgetragenen Ball setzen die Veranstalter mittlerweile auf ein Clubbing, um auch die jüngere Generation noch stärker anzusprechen. Bereits zum dritten Mal wurde das Event veranstaltet, nach 2020 und 2022 auch heuer wieder. Mit ungefähr 60 Helfern, die unter anderem beim Auf- und Abbau sowie hinter den Bars im Einsatz waren, sorgte die FF Pinnersdorf für eine gut besuchte Veranstaltung, bei der DJ Ernesto für den Sound und beste Partystimmung sorgte. „Wir sind schon sehr zufrieden mit der Gästeanzahl“, erklärt Organisator und Kommandant Karl Waidhofer. Mit nahezu 1.000 verkauften Karten kam man knapp an die Auslastungsgrenze heran.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.