St. Valentiner Akrobaten-Showteam „The Freaks“: „Unsere größte Show“

Es war ein Meilenstein, den die „Freaks“ vergangene Woche in London setzen konnten. Das St. Valentiner Akrobaten-Showteam stand im Halbfinale von „Britain‘s Got Talent“ – der großbritannischen Version von „Deutschland sucht den Superstar“. Eines vorweg: Für den Finaleinzug reichte es knapp nicht, dennoch begeisterte die Gruppe die Jury und sorgte für Begeisterung. „Die letzten Monate waren sehr intensiv. Wir haben Tag und Nacht verbracht, um für die Show zu üben. Ein Team von 25 Leuten zu koordinieren war keine leichte Aufgabe. Dazu kam natürlich viel bürokratischer Aufwand, der mit dem Auftritt in England verbunden war“, blickt O.C. Ono von „The Freaks“ zurück. Er verbrachte wöchentlich 60 bis 80 Stunden mit der Vorbereitung. Nach dem Anflug am 23. Mai stieg die Spannung an. Zum Auftritt kam es dann am 1. Juni. „Es war die größte Show, die wir jemals gemacht haben. Es war ein spannender Moment, als wir dann auf der Bühne stehen konnten und die Ideen 1:1 vor einer 14-mal-7 Meter großen Leinwand präsentieren konnten“, schildert er.

Gesamtpaket fand großen Anklang

Für Verwunderung bei Publikum und Jury sorgte die Tatsache, dass es sich bei den „Freaks“ nicht um eine Profitruppe handelt, sondern die Mitglieder ihre Freizeit in die Vorbereitungen investieren. Das Gesamtpaket von Musik, Kostüm, „Storytelling“ und Akrobatik fand großen Anklang. „Wir wollten nicht einfach eine Akrobatik-Show machen. Die Idee war, ein Programm zu machen, das wir auch auf die größten Bühnen der Welt bringen können“, blickt Ono zurück. Er zeigte sich erfreut darüber, dass das Zusammenspiel zwischen Team, den Tricks und der Grafik auf der Leinwand bestens funktionierte. „Es hat wirklich alles gepasst. Jeder arbeitet oder geht zur Schule, und dass man da so eine Show abliefern kann, das hat doch viele verwundert“, sagt Ono.

Eine große Rolle beim Auftritt spielte die „Dunkle Königin“. Foto: The Freaks

Nach der Rückkehr nach Österreich will man erstmals Kräfte sammeln. Parallel dazu werden aber auch bereits Pläne geschmiedet. „Der große Traum wäre es, eine 90-minütige Gala-Show zusammenzustellen. Für mich wäre zum Beispiel ein Auftritt in Amerika oder Dubai ein großes Ziel“, erklärt Ono. In den vergangenen Tagen seien die Anfragen auch bereits angestiegen. Der bittere Beigeschmack, dass es für den Finaleinzug nicht reichte, wird jedenfalls nicht lange anhalten. „Schade ist nur, dass wir die Geschichte, die wir im Finale auflösen wollten, nicht fertig erzählen konnten. Vielleicht gibt es dazu aber an einem anderen Ort noch Gelegenheit. Mit der Leistung können wir jedenfalls absolut zufrieden sein“, freut sich Ono und sein Team über den großen Auftritt im Britischen Fernsehen. Übrigens: Auf Youtube ist der Auftritt am Channel von „Britain‘s Got Talent‘ zu sehen.

