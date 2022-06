Bauarbeiten für Kindergarten in Haidershofen: „Wir sind im Finale“

Werbung

Rund 1,6 Millionen Euro netto investiert die Gemeinde in den Neubau eines dreigruppigen Kindergartens. Dafür wurden von der Pfarre Haidershofen rund 5.000 Quadratmeter Grund für 50 Jahre gepachtet. Die Bauarbeiten laufen – trotz Corona – plangemäß. „Wir sind im Finale“, bestätigt Bürgermeister Manfred Schimpl, dass einem Start im Herbst nichts im Wege steht.

Bürgermeister Manfred Schimpl freut sich auf den neuen Kindergarten. Foto: privat

„Wir haben vom Land nun auch den Bescheid, dass die dritte Gruppe bewilligt ist und auch gefördert wird“, betont der Ortschef. Und diese sei mittlerweile auch dringend notwendig, ergänzt Vizebürgermeisterin Monika Fürst. „Die dritte Gruppe brauchen wir. Alle Gruppen sind fast voll“, stellt sie klar. Daher fasste der Gemeinderat in der Sitzung am Montag einen Grundsatzbeschluss zur Inbetriebnahme der dritten Kindergartengruppe im neuen Kindergarten ab dem Kindergartenjahr 2022/23. Auch die beiden Gruppen der Provisorien am Gemeindeamt in Vestenthal und in der Mittelschule werden mit Beginn des neuen Kindergartenjahres dann in den Neubau übersiedeln.

Beschlossen hat der Gemeinderat auch die Sanierung des Güterweges Heiras, der sich mit Kosten von 220.000 Euro zu Buche schlägt. „Für die Hälfte der Summe bekommen wir eine Förderung von EU, Bund und Land“, informiert Bürgermeister Schimpl. Diskutiert wurde bei der Gemeinderatssitzung auch die weitere Vorgangsweise beim Projekt „Community Nurse“. Mit dem Ergebnis, dass ein Arbeitskreis gebildet wird, der sich anzusehen hat, wie das Projekt in der Gemeinde umgesetzt werden könnte.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.