Behamberg: Kinder und Energie stehen 2023 im Mittelpunkt

In der Sitzung am vergangenen Mittwoch hat der Gemeinderat den Voranschlag für 2023 beschlossen. Der Finanzplan der Gemeinde sieht für kommendes Jahr ein Nettoergebnis von 601.500 Euro und ein Haushaltspotenzial von 638.600 Euro vor. Die Summe aus der operativen und investiven Gebarung schließt mit einem Saldo von -156.800 Euro.

Als größte Brocken bei den Investitionen wurden die Erweiterung des Kindergartens Daxberg mit 300.000 Euro, Kosten für den Straßenbau mit 560.000 Euro, die Sanierung des Güterweges Schedlstraße mit 230.000 Euro sowie die Erschließung durch Wasser und Kanal samt Leitungskataster mit einer Million Euro projektiert.

Ein besonderes Vorhaben ist die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf den gemeindeeigenen Gebäuden mit einer Leistung von mindestens 100 kWp, wofür eine Investition von 200.000 Euro vorgesehen ist. So ergibt sich gesamt ein Investitionsvolumen von 2,3 Millionen Euro und eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 987 Euro. „Mit dieser Verschuldung liegen wir im unteren Feld der Gemeinden in Niederösterreich“, erklärt Bürgermeister Karl Josef Stegh.

Die Projekte dienen großteils dem Ausbau und der Erhaltung der Infrastruktur der Gemeinde. „Mit der Erweiterung des Kindergartens Daxberg kommen wir dem steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen nach. Die Errichtung von Photovoltaikanlagen stärkt die Energieversorgung der Gemeinde und macht sie bei Krisen unabhängiger. Durch zusätzliche finanzielle Unterstützungen von Bund und Land bleibt die Finanzkraft der Gemeinde Behamberg erhalten und wir können weiterhin unsere Vorhaben umsetzen“, sieht Stegh trotz der herausfordernden Zeit mit Optimismus in die Zukunft.

Daher könne die Gemeinde weiterhin Körperschaften und Vereine unterstützen. So wurden im Gemeinderat zahlreiche Ansuchen für die Feuerwehren, Musikvereine, Sportvereine sowie Seniorenbund und Pensionistenverband positiv entschieden.

Einige Änderungen im Raumordnungsprogramm

Die Baulandreserven der Gemeinde sind derzeit erschöpft beziehungsweise nicht verfügbar. Um eine zukünftige Entwicklung der Gemeinde zu ermöglichen, beschloss der Gemeinderat Änderungen im Raumordnungsprogramm, die Bauplätze im Ortskernbereich neben dem Fernheizwerk, kleine Arrondierungen in Putzn-siedlung und Wachtberg sowie kleine Korrekturen und Ergänzungen umfassen. Auch zwei Teilbebauungspläne werden verordnet, die im Gebiet Blindhofberg und am alten Fußballfeld in Ramingdorf die Art der Bebauung regeln. „Mit diesen Neuwidmungen will die Gemeinde in begrenztem Maß Wohnflächen für junge Familien ermöglichen, dabei aber mit Bedacht und verantwortungsbewusst mit dem Bodenverbrauch umgehen“, stellt der Ortschef klar.

