Bekenntnis zu Glasfaser in Strengberg

Der Glasfaserausbau in der Gemeinde Strengberg soll vorangetrieben werden. Diesen Grundsatzbeschluss fasste der Gemeinderat in der Sitzung am vergangenen Donnerstag.

Umsetzen soll das Projekt das oberösterreichische Unternehmen Elektro Pühringer, das in der Nachbargemeinde Wallsee-Sindelburg derzeit ein flächendeckendes Glasfasernetz errichtet. „Das Unternehmen hat bereits für eine Förderung eingereicht. Wenn es die Förderung bekommt, werden wir mit ihm zusammenarbeiten“, erklärt Bürgermeister Johann Bruckner. Über 300 Haushalte im ländlichen Gebiet würden von diesem Glasfaserausbau profitieren. „Der Ortskern ist nicht ausbauwürdig, weil hier ja die Bandbreiten da sind“, informiert der Ortschef. Je nachdem, wie schnell eine Förderung zu bekommen ist, rechnet Johann Bruckner mit dem Endausbau in den Jahren 2024 oder 2025.

Bürgermeister Johann Bruckner. Foto: Vogl

Bruckner berichtete dem Gemeinderat auch über die Fortschritte der Umbauarbeiten am Gemeindeamt, wo ja im Erdgeschoß ein Provisorium für die neue Gemeindeärztin Silvia Edlmayr errichtet wird. „Die Umbauarbeiten laufen gut. Nächste Woche werden bereits die Böden gelegt. Nach derzeitigem Stand steht einer Eröffnung der Ordination am 1. Juni nichts im Wege“, freut sich Bruckner.

Die Mandatare haben zudem beschlossen, dass die Gemeinde einen Zuschuss für das Westwinkel-Lehrlings-Clubbing im September leisten wird.

