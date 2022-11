Diskussion über Impfkampagne in St. Valentin

Die Gemeinden sollen die Bevölkerung mit eigenen Werbekampagnen zur Corona-Impfung motivieren. Dafür gehen vom Bund 75 Millionen Euro an die Kommunen. St. Valentin würde davon rund 73.000 Euro bekommen. Eine wichtige Unterstützung, die der Gemeinderat in der Sitzung am Donnerstag durch eine kommunale Impfkampagne für die lokalen Vereine sichern sollte.

„Das ist ein Vorschlag, damit ein Teil des Geldes, das ja zweckgebunden ist, in St. Valentin bleibt. Die Vereine werden es mit Handkuss nehmen. Es bedeutet ja nicht, dass man sich impfen lassen muss“, versuchte SPÖ-Fraktionsobmann Rafael Mugrauer die Opposition zu überzeugen. Bei der ÖVP und der FPÖ stieß er mit diesen Argumenten aber nicht auf offene Ohren. „Jetzt, wo sich das Thema beruhigt hat, sollten wir die Diskussion nicht wieder hochfahren. Wir werden dem Punkt nicht zustimmen, aber wir sind dafür offen, dass das Geld den Vereinen zur Verfügung gestellt wird“, erklärte ÖVP-Stadtrat Andreas Pum. Dass sich die FPÖ nicht mit einer Impfkampagne anfreunden kann, war ohnehin klar.

FPÖ-Vorschlag wird an die Ausschüsse verwiesen

Die FPÖ brachte aber einen Dringlichkeitsantrag ein und sprach sich darin für einen sozialen Teuerungsausgleich anstatt der „Impfpropaganda“ aus. Dies stieß wiederum bei Grün-Gemeinderat Franz Knöbl auf wenig Gegenliebe. „Wir haben die soziale Verpflichtung, dass wir den Leuten helfen, aber ich bin gegen diesen Antrag, weil er populistisch formuliert ist“, erklärte er. Knöbl schlug vor, dass „wir selbst ein Paket aufstellen“, mit dem man den Leuten helfe, indem man die Bürger individuell unterstütze. „Du wirst Richtlinien brauchen, wie die Gelder vergeben werden“, gab Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr zu bedenken. Richtlinien seien „alternativlos“, stellte auch Stadtamtsdirektor Rudolf Steinke klar.

Letztendlich einigte sich der Gemeinderat darauf, den Dringlichkeitsantrag wieder von der Tagesordnung zu nehmen und die Thematik an die Ausschüsse zu verweisen, um dort ein Konzept zu erstellen. Bei der nächsten Gemeinderatssitzung am 13. Dezember soll die Thematik dann wieder besprochen werden. Eine Vorgangsweise, mit der auch die FPÖ zufrieden war. „Es geht uns nicht darum, dass wir den Antrag durchfechten, sondern dass etwas für die Bürger passiert“, betonte FPÖ-Gemeinderat Johannes Lugmayr.

