Am vergangenen Donnerstag hielt der Gemeinderat die letzte Sitzung dieses Jahres ab, bei der der Voranschlag für das Jahr 2021 im Mittelpunkt stand. „Wir rechnen auch 2021 mit weniger Ertragsanteilen. Das haben wir im Voranschlag ebenso eingerechnet wie die Rückgänge im heurigen Jahr“, erklärt Bürgermeister Daniel Lachmayr. Geplante Projekte musste man deshalb aber im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden trotzdem nicht zurückstellen.

Der Schwerpunkt der Ausgaben wird im neuen Jahr auf der Errichtung einer neuen Siedlung in der Margeritenstraße liegen. Kanal, Wasser und der Straßenunterbau in diesem Bereich werden daher die größten Brocken im Budget sein. Vorgenommen hat man sich auch die Sanierung der Wasserleitung in der Bäckerstraße und in der Folge die Straßensanierung der Bäckerstraße. Zudem investiert man noch 50.000 Euro in die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED.

Handlungsbedarf gibt es auch beim Veranstaltungszentrum Gewäxhaus. „Das Dach ist sanierungsbedürftig“, stellt der Ortschef klar. Ein Teil des Daches ist bereits neu, das Dach auf den Lagerräumen jedoch noch nicht. Es muss thermisch saniert werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf 120.000 Euro. Passieren wird dies im ersten Halbjahr des neuen Jahres. „Es gibt einen Grundsatzbeschluss, dass wir die veranstaltungslose Zeit dafür nützen“, betont Lachmayr. Coronabedingt wird es erst im Herbst wieder Veranstaltungen im Gewäxhaus geben.

Beschlossen hat der Gemeinderat am Donnerstag auch eine Erhöhung der Aufschließungsabgabe von bisher 450 Euro auf 520 Euro. „Wir haben die Abgabe nach gut zehn Jahren wieder erhöht und passen uns damit an die umliegenden Gemeinden an, die bisher schon 520 Euro hatten“, verrät Bürgermeister Daniel Lachmayr. Ennsdorf sei hier zuletzt eine der günstigsten Gemeinden gewesen. Die Abgabenerhöhung wurde vom Gemeinderat einstimmig abgesegnet.