Ernsthofen plant flächendeckenden Glasfaser-Ausbau und sichere Radwege

Die Niederösterreichische Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) wird Mitte dieses Jahres mit einem Jahr Verzögerung mit dem Ausbau des Glasfasernetzes in den Ortsteilen Rubring und Neurubring beginnen. Dieses Projekt wurde 2021 gemeinsam mit St. Valentin und St. Pantaleon-Erla beschlossen. Im Ortszentrum von Ernsthofen und in den restlichen Ortsteilen wird die nöGIG das Glasfasernetz allerdings noch nicht ausbauen. „Ich habe Gespräche mit Magenta für den flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes im gesamten Gemeindegebiet geführt. Mit dem Gemeinderatsbeschluss ist die grundsätzliche Zustimmung für die Erarbeitung eines Ausbaukonzepts mit Magenta gegeben. Dabei geht es darum, den Ausbau des Glasfasernetzes voranzutreiben und ehestmöglich, damit meine ich Anfang 2024, zu beginnen”, sagte Bürgermeister Karl Huber (ÖVP). Im Gegensatz zur nöGIG ist Magenta nicht auf Fördergelder angewiesen, weshalb sich die Gemeinde Wartezeiten erspart. Hilfreich ist auch, dass die Gemeinde die Wasserversorgung für weitere Ortsteile plant. Dabei können Glasfaserkabeln mitverlegt werden, was für Magenta eine Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Ausbau sein könnte. Eine wesentliche Voraussetzung ist die Forderung, dass das gesamte Gemeindegebiet ausgebaut wird und dadurch für die Gemeinde keine Kosten entstehen. Das wiederum sollte eine verbindliche Zusicherung an Ernsthofen bewirken.

Sicher mit dem Fahrrad unterwegs

Die Gemeinde Ernsthofen bemüht sich um eine kontinuierliche Optimierung der aktiven Mobilität im Gemeindegebiet. Daher sind einige substantielle Verbesserungen der Rad- und Gehwege im Ortsgebiet sowie eine Anknüpfung an regionale Radverbindungen an den Ortsgrenzen erforderlich. Aufholbedarf gibt es auch bei der Verkehrssicherheit beim Radfahren im Ortsgebiet. „Die Hauptstraße hat zwar einen Gehweg, aber keinen gesicherten Radweg. Ziel ist es, die Attraktivität des Alltagsradverkehrs zu erhöhen und sichere Rad- und Gehwege von Wohngebäuden am Rande des Ortsgebiets wie dem Wohnprojekt Haagerstraße in das Ortszentrum zu schaffen. Wir wollen auch den Anreiz erhöhen, dass die Menschen das Klimaticket nutzen und sicher und schnell zum Bahnhof gelangen”, erklärte Huber. Mit dem Gemeinderatsbeschluss wurde das vorgelegte Konzept von Alois Graf aus Aschbach-Markt, Ingenieurskonsulent für Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur sowie Natur im Garten-Botschafter, beschlossen. Die Kosten für dieses Konzept betragen rund 20.000 Euro. Davon werden jedoch 75 Prozent vom Land NÖ gefördert. Das Konzept wird in einem erweiterten Arbeitskreis „Ortsgestaltung” des LWE-Ausschusses diskutiert.

