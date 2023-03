Gemeinde Behamberg hat die Schulden verringert

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am vergangenen Mittwoch den Rechnungsabschluss des Haushaltsjahres 2022 beschlossen. Gesamt konnte ein positives Nettoergebnis von 1,3 Millionen Euro bilanziert werden. „Das ist erfreulicherweise mehr als noch im Nachtragsvoranschlag angenommen“, zeigt sich Bürgermeister Karl Josef Stegh erfreut. Aufgrund zusätzlicher Unterstützung durch den Bund und weiterer Bedarfszuweisungsmittel durch das Land NÖ konnte ein Haushaltspotenzial von rund 1,6 Millionen Euro erwirtschaftet werden. „Dies war dann die Basis, um unsere Vorhaben wie neue Sportanlage, Straßenbau, Güterwegerhaltung oder Abwasserentsorgung ausführen zu können“, betont Stegh. Das Gesamtvermögen der Gemeinde ist im letzten Jahr auf rund 26,2 Millionen Euro angewachsen, der Schuldenstand von rund 3,8 Millionen Euro im Jahr 2021 auf rund 3,4 Millionen Euro im Jahr 2022 gesunken. Das entspricht einer pro-Kopf-Verschuldung von 987 Euro.

Für den Ankauf eines Grundstücks in Ramingdorf wurde ein Nachtragsvoranschlag notwendig, damit die finanzielle Bedeckung gegeben ist. „Es handelt sich dabei um ein Volumen von 800.000 Euro, das durch den Verkauf wieder ausgeglichen werden soll“, erklärt Stegh. Im Nachtrag wurden auch alle Überschüsse aus dem Rechnungsabschluss 2022 berücksichtigt.

Die neuen Umweltförderangebote der Gemeinde im Bereich Photovoltaik finden großen Anklang. So konnten in der Sitzung zwölf Anträge mit einer Gesamtleistung von 123,23 kWp und einem Fördervolumen von 10.500 Euro positiv beurteilt werden. Ebenfalls konnte ein Einbau einer Regenwasserzisterne mit 1.000 Euro gefördert werden.

Photovoltaik-Anlagen für Gemeindedächer vergeben

Die Gemeinde hat sich auch selbst vorgenommen, auf ihren Dächern weitere PV-Anlagen zu errichten. Dies soll einerseits die Unabhängigkeit stärken, aber auch die hohen Energiekosten vor allem im Wasserhaushalt senken. So wurden nach erfolgter Ausschreibung vier Anlagen im Ausmaß von 107 kWp an die Firma Holzner als Bestbieter vergeben. Das Investitionsvolumen beträgt dabei 213.000 Euro. „Das Vorhaben soll noch im Sommer umgesetzt werden“, betont der Ortschef. Der Sonnenstrom aus den neuen PV-Anlagen der Gemeinde soll dann in der neu gegründeten Energiegemeinschaft verwertet werden. Dazu hat der Gemeinderat Einkaufs- und Bezugsverträge der EEG Behamberg beschlossen.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.