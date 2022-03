Haidershofen: Wasser ist gesichert

Werbung

Wichtige Beschlüsse bezüglich der Infrastruktur standen bei der letzten Gemeinderatssitzung auf der Tagesordnung. So wurde etwa ein Wasserlieferungsübereinkommen mit der Wassergenossenschaft Tröstlberg abgeschlossen. Diese hat im Vorjahr rund 15 Kilometer Wasserleitungen und zweieinhalb Kilometer Glasfaserleitungen verlegen lassen. „Dadurch können 60 Liegenschaften, in denen die Feuerwehr immer wieder Wasser führen musste, mit Wasser und Breitband versorgt werden. Das vermindert in Zukunft auch die Problematik der Hausbrunnen“, war es Bürgermeister Manfred Schimpl ganz besonders wichtig, dass das Übereinkommen zustande gekommen ist.

Beschlossen hat der Gemeinderat auch die Verordnung einer 30er-Zone in der Merkingersiedlung hinter dem Friedhof in Vestenthal, wo zuletzt einige Parzellen aufgeschlossen wurden und weitere Häuser errichtet werden. „Eine 30er-Zone ist von den Verkehrssachverständigen positiv beurteilt worden“, begründet Schimpl diesen Schritt. Aktiv wird man auch in Dorf an der Enns, wo vom Schloss Richtung Haidershofen entlang der L6248 auf der Länge von rund 450 Metern ein neuer Geh- und Radweg errichtet wird. „Dort gehen die Kinder zur Bushaltestelle und neue Liegenschaften werden noch errichtet. Mit dem Geh- und Radweg bekommen die Bewohner einen Anschluss an das Ortszentrum und die Möglichkeit, auch ohne Auto sicher unterwegs sein zu können“, betont der Ortschef.

Der Gemeinderat fasste auch einen Grundsatzbeschluss zum Kauf einer Liegenschaft in Vestenthal, in der der Bauhof untergebracht wird. „Teile davon hatten wir jetzt schon gepachtet, nun werden wir kaufen“, erklärt Schimpl. Der Kaufvertrag wird dann in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen auf der Tagesordnung stehen.

Auch der Sport war Thema der Sitzung. So wurde für den Tennisverein eine Förderung in Höhe von 43.400 Euro beschlossen, die in die Sanierung der Sanitäranlagen und der Plätze fließen werden. Beschlossen werden musste auch eine Zwischenfinanzierung der Neuerrichtung des Sportplatzes für den ASV Behamberg-Haidershofen. „Der alte Sportplatz ist noch nicht fertig verkauft. Deshalb brauchen wir diese Zwischenfinanzierung“, erklärt der Bürgermeister.

