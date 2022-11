Haidershofen: Weichen für zentralen Bauhof sind gestellt

Bereits seit mehreren Jahren wird die Zukunft des Bauhofes im Gemeinderat diskutiert. In der Sitzung am Montag der Vorwoche wurde nun der Kaufvertrag für eine Liegenschaft in Vestenthal beschlossen, wo ein zentraler Bauhof entstehen wird. Die Gemeinde investiert dafür 380.000 Euro.

„Die zentrale Lage, aber auch die großzügigen Flächen zum Lagern sind für unsere Bauhofmitarbeiter Gold wert. Ich möchte mich ganz herzlich bei Franz Perndl bedanken, dass er bereit war, die Liegenschaft an die Gemeinde zu verkaufen“, erklärt Bürgermeister Michael Strasser. Auf ca. 3.500 Quadratmetern befinden sich Lagerhallen, aber auch ein Bürogebäude, das den Bauhofmitarbeitern als Gemeinschafts- und Lagerraum für Werkzeug und Ersatzteile dienen wird. Zusätzlich befinden sich bereits WC und Duschanlagen am Standort.

Dass das Baufhofprojekt in seiner ersten Sitzung als Bürgermeister endgültig fixiert wurde, freut Neo-Bürgermeister Michael Strasser. „Unsere Bauhofmitarbeiter erledigen Tag für Tag Arbeiten, die wir als Gemeindebürger oft gar nicht sehen und die für viele selbstverständlich sind. Ohne sie würde unsere Gemeinde aber nicht so lebenswert sein, wie sie ist. Dafür möchte ich auch einmal Danke sagen“, betont Strasser. „Unsere Bauhofmitarbeiter haben es sich verdient, dass wir jetzt wichtige Investitionen für die Erleichterung ihrer Arbeitsabläufe, aber auch für die Gemeinschaftspflege schaffen“, ist ihm das Projekt ein sehr großes Anliegen.

Bisher galt es für die Bauhofmitarbeiter nämlich einige Wege zurückzulegen, denn das Equipment des Bauhofes ist momentan auf drei Standorte verstreut. Man nützt zwei Garagen bei der Volksschule Vestenthal sowie Räumlichkeiten bei der Kläranlage und dem ehemaligen Altstoffsammelzentrum. „Nun ziehen wir alles auf einen Standort zusammen“, betont Strasser.

Bevor der neue Bauhof in Betrieb genommen werden kann, sind noch kleinere Sanierungsarbeiten notwendig. Diese sollen laut Strasser bis Ende Februar 2023 abgeschlossen sein.

