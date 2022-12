Haidershofener Gemeindefinanzen: „Haben nicht viel Spielraum“

In der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag wurde der Haushaltsvoranschlag samt Dienstpostenplan für das Jahr 2023 einstimmig beschlossen. Der Voranschlag spiegelt große Herausforderungen wider, mit denen Haidershofen – wie alle Gemeinden – zu kämpfen hat.

Die Entwicklung des Strompreises, generell der Energiekosten, der Zinsen sowie eine Erhöhung der Lohnkosten um 7,3 Prozent mindern das Haushaltspotenzial der Gemeinde beträchtlich. „2023 haben wir nicht sehr viel Spielraum“, stellt Bürgermeister Michael Strasser klar. Der Ortschef ist aber sehr dankbar, dass man vom Bund ein kommunales Investitionsprogramm vorgelegt bekommen habe. Die zusätzliche Finanzspritze vom Land Niederösterreich hilft auch sehr. „Damit können wir voraussichtlich mehr Projekte umsetzen als wir im Budget veranschlagt haben“, betont Strasser.

Erhöhen wird sich der Schuldenstand durch die geplanten Darlehensaufnahmen für den Bauhof und den Nahversorger in Dorf an der Enns auf rund 6,37 Millionen Euro. Das führt zu einer Pro-Kopf-Verschuldung von nicht ganz 1.711 Euro. „Mir ist bewusst, dass durch den Ankauf des Bauhofes, aber vor allem durch den Bau des Nahversorgers, die Pro-Kopf-Verschuldung kurzfristig ansteigen wird. In den Folgejahren müssen wir daher die Budgetplanung gut durchdenken. Wir sind in Haidershofen aber in der glücklichen Lage, dass in den nächsten Jahren keine Großprojekte anstehen und daher die Tilgung aus der operativen Gebarung zu bewältigen ist“, erklärt Strasser. Beide Projekte seien zwingend notwendig. Einerseits weil sich die Gemeinde beim Bauhof den Standort sichern müsse und andererseits, um die regionale Nahversorgung in den drei Ortsteilen auch in Zukunft gewährleisten zu können. „Es ist nicht im Interesse der Gemeinde, dass die Kaufkraft nach Steyr abwandert und unser Nahversorger durch einen Großmarkt ersetzt wird“, begründet Strasser die Investitionen.

Beschlossen wurde auch der Dienstpostenplan. Aktuell sind 34 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Gemeindeamt, am Bauhof, in der Reinigung und in der Kinderbetreuung in der Gemeinde beschäftigt. Darin sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Mittelschule und den beiden Volksschulen noch nicht eingerechnet. „Ich bin sehr dankbar, dass ich eine so gut funktionierende Gemeinde übernommen habe, mit den zahlreichen extrem fleißigen Gemeindemitarbeiterinnen und Gemeindemitarbeitern, die unsere Gemeinde so lebenswert machen wie sie ist“, spart der Neo-Bürgermeister nicht mit Lob.

