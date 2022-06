Hitzige Debatte über Freizeitpark in St. Valentin

Werbung

Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie fand am vergangenen Mittwoch wieder eine Gemeinderatssitzung im gewohnten Ambiente im Sitzungssaal des Stadtamts statt. Die räumliche Nähe motivierte die Gemeinderäte wieder zu mehr Diskussionen als bei den Sitzungen in der Sporthalle Langenhart. Diskussionen, die in einer hitzigen Debatte über die ehemalige Mülldeponie in Herzograd, auf der ein Freizeitpark umgesetzt wird, gipfelten und die SPÖ-Stadtrat Rafael Mugrauer gar als „SPÖ-Bashing“ titulierte.

FPÖ wünscht komplette Räumung der Deponie

Auf der Tagesordnung der Sitzung stand die Auftragsvergabe für die endgültige Deponieschließung, für die die Stadt laut einem Bescheid des Landes NÖ bis 2025 Zeit hat. 13 Firmen wurden eingeladen, sieben davon gaben ein Angebot ab. Als Bestbieter ging die Firma Hasenöhrl aus St. Pantaleon-Erla mit einem Angebot in Höhe von 597.732 Euro hervor. Sie bekam auch den Zuschlag. Davor fuhr aber vor allem ÖVP-Stadtrat Andreas Pum noch schwere Geschütze auf.

„Ich bin 1995 in den Gemeinderat bekommen. Seither beschäftigt uns das Thema. Nicht weil es so ein super Projekt ist, sondern weil es die Mehrheit unbedingt umsetzen möchte. Finger weg von Grabungen in einer ehemaligen Mülldeponie: Das weiß jeder Häuslbauer. Nur die SPÖ hat es nicht verstanden“, polterte Pum. Die Schließung der Deponie habe Unmengen an Steuergeldern verschlungen, kritisierte er und behauptete, dass es keinen Schließungsbescheid des Landes gegeben hätte, wenn Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr nicht um die Errichtung eines Spielplatzes angesucht hätte. Dies wies die SPÖ zurück. „Die Deponieschließung müssen wir machen. Was daraufkommt, ist uns überlassen und mit dem Freizeitpark machen wir etwas, was Sinn hat“, stellte SPÖ-Gemeinderat Heinrich Lechner klar. Auch Stadtchefin Suchan-Mayr bezeichnete die Nutzung mit einem Freizeitpark als „Mehrwert für die Fläche“.

„Die Wiederverwertung der Fläche ist ein gutes Konzept. Deshalb gibt es von meiner Seite Zustimmung“, erklärte Theresa Purkarthofer, die als eine von zwei ÖVP-Mandataren zustimmte. Unterstützt wird das Projekt auch von den Grünen. „Wir haben eine Fachexpertise vom Land. Daher gehe ich davon aus, dass keine Gefahr besteht“, betonte Franz Knöbl.

Keine Zustimmung gab es hingegen von den Freiheitlichen. „Es ist ein gutes Projekt, aber der Standort ist nicht geeignet, solange die Deponie nicht ausgeräumt ist“, begründete Hannes Lugmayr das Abstimmungsverhalten der FPÖ. „Räumen wir den Scheiß aus“, sparte er nicht mit deftigen Worten und ergänzte: „Ich weiß, das kostet Millionen und das können wir als Gemeinde nicht stemmen. Da bräuchten wir Bund und Land dafür, aber deshalb haben wir die Frau Bürgermeister ja im Landtag sitzen.“

Die Stadtgemeinde lädt übrigens zur Mitgestaltung des Freizeitparks ein. Treffpunkt ist am Freitag, 10. Juni, um 15 Uhr in der Steyrerkurve in Herzograd. Wünsche und Ideen der interessierten Bürger werden dabei vor Ort besprochen.

