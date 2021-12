Jahreskarten im Haager Tierpark: Diskussion um 5 Euro

Im Vorjahr wurden die Preise für die Tageskarten erhöht, bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag stand dann die Anhebung der Jahreskartenpreise auf der Tagesordnung. Und diese sorgte vor allem bei der „Liste für Haag“ für Unverständnis.

Tierpark-Stadtrat Johann Kogler (ÖVP) informierte den Gemeinderat, dass die Kosten der Jahreskarte für Erwachsene von 45 auf 50 Euro und für Schüler von 25 auf 30 Euro angehoben werden sollen. Außerdem würden Themenführungen in Zukunft 80 statt 60 Euro kosten und die Leihgebühr für Leiterwagen vier statt drei Euro betragen. Maßnahmen, mit denen die Bürgerlisten-Mandatare nicht einverstanden waren. „Wenn ich mir die Gewinne vom letzten Jahr anschaue, dann sehe ich keine Notwendigkeit, dass man die Preise erhöht und weiteren Profit aus den Eintritten zieht. Jetzt nach dem Lockdown ist das der falsche Zeitpunkt“, erklärte Martin Huber und bezog sich dabei auf einen mittleren sechsstelligen Jahresgewinn. Außerdem werde der Tierpark ja mindestens 66.200 Euro von der Firma ETM für die Elektroinstallationen des Wirtschaftshofes zurückbekommen (siehe Seite 17). Dass die Preiserhöhung vor allem Haager Familien mit Kindern betreffe, schien der „Liste für Haag“ nicht angemessen.

Dem widersprach Johann Kogler und verwies auf die Möglichkeit der Haager Card, die ja im Tierpark und im Freibad gültig ist. „Haager Familien können ja die Haager Card lösen und die bleibt vom Preis her gleich“, stellte er klar, dass Haager Familien durch die Erhöhung nicht zusätzlich belastet würden. Kreditrückzahlungen für den Wirtschaftshof, Sanierungsarbeiten beim alten Wirtschaftshof und geplante neue Gehege würden die Preiserhöhungen rechtfertigen. „Die Bären sind das Aushängeschild und Wappentier unseres Tierparks. Das Gehege ist aber in die Jahre gekommen, es ist unansehnlich und der viele Beton passt nicht mehr zu einem modernen Tierpark. Das neue Gehege soll doppelt so groß werden, da reden wir schon von Kosten von rund einer halben Million Euro“, schilderte Kogler. Außerdem habe man schon seit Jahren Pläne für eine Afrika-Anlage, um das Angebot des Tierparks weiter zu attraktivieren. „Der Zulauf ist gut, aber nur dann, wenn der Tierpark attraktiv ist“, betonte Kogler, der davon ausgeht, dass sich die Besucher wegen fünf Euro nicht beklagen werden. „Es hat sich noch kein Besucher bei mir beschwert, dass wir zu teuer sind. Weil wir auch was bieten“, hat Kogler vor allem das umfangreiche Angebot an Spielplätzen im Hinterkopf.

Die Preiserhöhungen wurden ohne Stimmen der Bürgerliste und der SPÖ beschlossen.