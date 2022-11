Polit-Hickhack wegen Rücklagen in Haag

Die Gemeinderatssitzung vom 19. Oktober sorgt auch zwei Wochen später noch für einigen Gesprächsstoff. Auslöser war ein Statement der „Liste für Haag“ zur Sitzung, das Prüfungsausschuss-Obmann Thomas Stockinger, der selbst bei der Sitzung nicht anwesend war, auf der Facebook-Seite der Bürgerliste postete.

Darin kritisierte Stockinger die ÖVP-Mandatare, während der Sitzung mehrere Male die Rücklagen der Stadtgemeinde angesprochen zu haben. „Es ist offensichtlich, dass diese unbedingt zu Geld gemacht werden sollen. Diese Anleihen wurden von der vorherigen Gemeinderatsgeneration eigentlich als Polster für große Notfälle gedacht“, erklärt Stockinger, der sich wieder einmal auf Stadtchef Lukas Michlmayr einschießt. „Nachdem der Bürgermeister gerade noch in Feierlaune über das Sicherheitszentrum war, verging nach dem groß inszenierten Spatenstich nicht einmal eine Woche, bis das große Kopfweh und die Katerstimmung beginnt: Waren die völlig über das Ufer tretenden Kosten für den Feuerwehrteil vor wenigen Wochen noch kein Problem, wird jetzt völlig überraschend festgestellt, dass für die notwendige thermische Sanierung öffentlicher Gebäude kein Geld mehr vorhanden ist. Da ist dann der Griff nach den Rücklagen der Gemeinde verlockend. Verantwortungsvoller Umgang mit den Gemeindefinanzen schaut anders aus“, lautet die heftige Kritik.

Kritik, die Michlmayr nicht auf sich sitzen lassen will. „Es ist nicht redlich, auf Facebook Dinge zu veröffentlichen, die die Sitzungsteilnehmer anders wahrgenommen haben. Man sieht, dass er nicht bei der Sitzung war, sonst wüsste er, was ich gesagt habe“, wehrt er sich.

Dreiviertelmehrheit wäre im Gemeinderat notwendig

Michlmayr weist, wie er betont, bereits zum wiederholten Male darauf hin, dass die Rücklagen aus dem Sparkassenverkauf, die für schwere Zeiten Sicherheit bedeuten sollen, über die letzten Jahre stetig sinken. Und das nicht nur aufgrund der Inflation und nicht nur prozentuell, sondern auch in absoluten Zahlen. Von über 4 Millionen Euro seien die Rücklagen bereits auf 3,6 Millionen Euro gesunken, stellt Michlmayr fest. „Als wirtschaftlich denkender Mensch wäre es für mich in Zeiten wie diesen eine bessere Lösung, das Geld in gewinnbringende Investitionen wie zum Beispiel Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Dächern zu investieren und den Ertrag einer Generationenrücklage zuzuführen“, stellt er klar. Die Rücklagen sollen nicht aus dem Budget verschwinden, aber Rücklagen, die „sich negativ verzinsen, einfach ruhen zu lassen, ist für mich unverantwortlich, denn auch hier geht es um das Geld der Haagerinnen und Haager.“

Konkrete Überlegungen, die Rücklagen anzugreifen, gebe es sowieso nicht, betont Michlmayr: „Für einen Beschluss ist eine Dreiviertelmehrheit im Gemeinderat notwendig. Da bräuchten wir auch die Unterstützung der Liste. Gespräche sind da aber, wie man sieht, nicht zielführend.“

