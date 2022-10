Positive Entwicklung bei Gemeindefinanzen in Behamberg

Lediglich sieben Punkte umfasste die Tagesordnung bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch. Im Mittelpunkt stand dabei der Nachtragsvoranschlag.

Um die Finanzlage der Gemeinde zu aktualisieren, wurde dieser Nachtragsvoranschlag notwendig, der nun ein Nettoergebnis von 824.000 Euro und ein Haushaltspotenzial von rund einer Million Euro aufweist. „Die Summe aus der operativen und investiven Gebarung schließt mit einem Saldo von 299.200 Euro“, erklärt Bürgermeister Karl Josef Stegh. Dabei wurden unter anderem Investitionen für die neue Sportanlage in Ramingdorf (1,65 Millionen Euro), die Kosten für den Straßenbau (230.000 Euro), Güterwegerhaltung (50.000 Euro), Wasserleitung Putznsiedlung, UV-Anlage, Verbindungsleitung Tröstlberg (463.000 Euro) sowie die Vorbereitung der Straßenbeleuchtung Putznsiedlung im Ausmaß von 30.000 Euro berücksichtigt. So ergibt sich eine Erhöhung der Investitionen auf rund 2,3 Millionen Euro.

Karl Stegh freut sich über die positive Entwicklung. Foto: ÖVP

Durch erhöhte Einnahmen bei den Ertragsanteilen des Bundes, zusätzliche Fördermittel des Landes und die spätere Realisierung von für das heurige Jahr geplante Vorhaben werden keine Darlehensaufnahmen notwendig, sodass der Schuldenstand gesenkt werden kann. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt somit 976,60 Euro. „Wir freuen uns über diese positive Entwicklung, die uns hilft, die Herausforderungen der nächsten Jahre leichter zu meistern“, betont Stegh.

Zudem vergab der Gemeinderat für die Sanierung der Gemeindestraße in der Putznsiedlung das Baulos an die Firma Swietelsky. Der Finanzbedarf beläuft sich hier auf rund 600.000 Euro. Für die Straßenquerung an der L169 schloss man zur Durchleitung der Wasserleitung ein Sondernutzungsvertrag mit dem Land ab.

