Rechnungsabschluss in Strengberg: „Ein solides Jahr“

Die Teuerung machte den Gemeinden im vergangenen Jahr das Leben schwer. Trotzdem fällt die Bilanz in Strengberg sehr positiv aus. „Mehr kann es immer sein. 2022 war aber ein solides, durchschnittliches Jahr. Wir haben auch schon schlechtere Zeiten gehabt“, fasst Bürgermeister Johann Bruckner den Rechnungsabschluss zusammen.

Die Gemeinde konnte trotz der schwierigen Rahmenbedingungen alle geplanten Vorhaben – vom Straßenbau bis hin zum Mehrzwecksaal im Unterbergerhof – verwirklichen. Möglich geworden ist das auch deshalb, weil beispielsweise die Ertragsanteile um 262.626 Euro höher ausfielen als ursprünglich veranschlagt.

Viel vorgenommen hat man sich auch für das heurige Jahr. „Größtes Projekt ist der Vereinssaal im Unterbergerhof, der heuer fertig und ausfinanziert wird“, erklärt Bruckner. Der Saal, der sich mit Gesamtkosten von 1,6 Millionen Euro zu Buche schlägt, soll zu Beginn des nächsten Jahres bereits eröffnet werden.

Investiert wird auch in die Sportanlagen, wo das Flutlicht auf LED umgerüstet wird. Diese Umstellung beim Tennisplatz, dem Stockschützenplatz, wo auch neue Masten notwendig sind, dem Fußball-Hauptfeld und dem zukünftigen Kunstrasenplatz wird rund 120.000 Euro ausmachen. Eine Zusammenarbeit mit der Firma Brunmüller aus Aschbach hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. „Sobald die Firma die Scheinwerfer hat und Zeit hat, können die Arbeiten losgehen. Jeder Tag, an dem es LED-Beleuchtung gibt, erspart den Vereinen Geld“, ist die Umsetzung noch für das erste Halbjahr des Jahres geplant. Die Vergabe des Auftrags wird in der nächsten Sitzung am 20. April erfolgen.

