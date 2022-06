Schwieriger Start für Veranstaltungszentrum St. Valentin

Werbung

Seit März ist Ulrike Gruber als Leiterin des Veranstaltungszentrums tätig. Eine der ersten Aufgaben der St. Valentinerin war es, ein Tarifsystem für die Halle zu erstellen. Die ausgearbeiteten Mietpreise und Mietbedingungen waren am vergangenen Mittwoch Thema im Gemeinderat. Und sie wurden heftig diskutiert.

„Wie die Preise zustande gekommen sind, ist mir nicht klar“, kritisierte etwa ÖVP-Gemeinderat Matthias Hochmeister. Man habe sich an vergleichbaren Häusern in der Region orientiert und die Preise an das Kulturhaus angegliedert, erklärte Birgit Seiler (SPÖ) stellvertretend für den nicht anwesenden Kultur-Stadtrat Leopold Feilecker. „Für die Kooperationspartner gibt es keinen großen Unterschied zu jetzt“, stellte Seiler klar.

ÖVP-Stadtrat Andreas Pum lenkte die Debatte dann in eine andere Richtung. „Wir sollten die Diskussion führen, wie viel Abgang man der Halle zugesteht. Diese Diskussion fordere ich ein“, betonte er und legte nach: „Ich frage mich, wer da herinnen hat überhaupt ein Konzept? Das ist ja kein Spielzeug, das wir da hergestellt haben. Ich frage mich, wo ich da sitze. Das ist ja verantwortungslos!“ Franz Knöbl (Grüne) warf die Grundsatzfrage in den Raum, ob man Gewinne einfahren möchte und die Halle wirtschaftlich betreiben wolle oder für die Bevölkerung.

Die Preise seien ja nicht in Stein gemeißelt, bemerkte Birgit Seiler. „Jetzt ist es wichtig, sie zu beschließen, damit wir die Halle bewerben können“, stellte sie fest. Auch Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr versuchte, die Emotionen aus der Diskussion zu nehmen. „Ich verstehe die Aufregung nicht ganz. Ich glaube, dass uns da jetzt nichts davonrennt“, betonte sie. Das sah die FPÖ ganz anders. „Die Halle kann sich nur rechnen, wenn möglichst viele Veranstaltungen stattfinden und wenn sie jedes Wochenende gebucht wird. Es bringt nichts, dass ein goldener Palast da steht, wenn keiner kommt, weil er zu teuer ist“, erklärte Hannes Lugmayr. Er stellte daher einen Gegenantrag, dass die billigeren Kooperationspreise in den ersten drei Jahren an alle Mieter verrechnet werden sollen. Ein Vorschlag, der auf Skepsis stieß. „Natürlich wäre es schön, wenn wir die Halle allen günstig anbieten können, aber ich habe Angst, dass uns die Kosten dann ganz davonlaufen“, gab ÖVP-Gemeinderat Günther Simader-Marksteiner zu bedenken. Der Gegenantrag wurde abgelehnt, der ursprüngliche Vorschlag mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und Grünen beschlossen.

